Исследование: 30% российских родителей считают киберспорт несерьезной профессией

Аналитики онлайн-университета Skypro провели исследование и выяснили, что современные родители не считают киберспорт серьезной, высокодоходной и перспективной профессией для первого высшего образования.

17 октября 2021 г. российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2 (The International 2021) и получила гонорар $18 млн. Аналитики онлайн-университета Skypro решили выяснить, как относятся к гейм-индустрии современные родители и рассматривают ли ее как будущую сферу деятельности для своих детей.

Результаты опроса показали, что каждый третий родитель (30,4%) считает киберспорт несерьезной профессией, 58,2% признались, что относятся к нему нейтрально и лишь 3,7% полагают, что это высокодоходная перспективная индустрия.

Исследование выявило, что индустрию не рассматривают для получения прибыли от профессии. Большая часть опрошенных (27,4%) думает, что после прохождения обучения в гейм-индустрии их ребенок будет получать не более 50 тыс. руб. в месяц, 21,4% – от 50 тыс. до 70 тыс. руб. в месяц. Лишь 6,6% верят в высокий доход – от 200 тыс. руб.

Родители не воспринимают гейминг как профессию и не согласны поддерживать своих чад в этих начинаниях. Абсолютное большинство родителей (35%) не готовы позволить ребенку пожертвовать обучением в школе ради его мечты стать киберспортсменом/разработчиком игр. Гибких и понимающих родителей оказалось всего 7,2%.

Родители отмечают и положительные стороны гейминга. Респонденты признались, что он развивает в детях такие качества как умение работать в команде (42,5%), усидчивость (39,2%), коммуникабельность (30,5%), стрессоустойчивость (29,5%), любовь к аналитике и большим данным (28,4%).

«Среди желанных направлений профессионального развития в гейм-индустрии участники опроса отмечают такие как разработчик игр (30,1%), стример (27,7%), гейм-дизайнер (24,1%), киберспортсмен (21,4%). Результаты исследования подтверждают нашу гипотезу о том, что ИТ — привлекательная сфера для получения профессии по различным трекам, включая пока новую для нашего общества сферу видеоигр», — отметил Михаил Свердлов, директор по развитию онлайн-университета Skypro.

Примечательно, что 73,8% респондентов признались, что компьютерные игры – основной досуг их детей, наравне с социальными сетями, в которых проводят свободное время дети 62% опрошенных. Среди выпускников школ (16-18 лет) процент играющих еще выше – 83,9%. Лишь 25,4% детей посещают дополнительные занятия, а 11,6% читают в свободное время. Вовсе не играют в компьютерные игры лишь дети 4,4% респондентов.