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Новые облачные технологии МойОфис Защищенное облако



12.02.2025 Новый уровень безопасности: продлен сертификат ФСТЭК России на «МойОфис Защищенное Облако» 2
14.03.2023 «Мой офис» выпустил защищенную корпоративную почтовую систему «Mailion. Сертифицированный» 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
03.02.2020 Три продукта линейки «Мой офис» внесены в реестр отечественного ПО 1
30.07.2019 «МойОфис Защищенное облако» прошло сертификацию ФСТЭК России 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Новые облачные технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Новые облачные технологии (НОТ) 447 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1909 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1182 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Фирма АС 5 1
Microsoft Corporation 24656 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
Softline - Софтлайн 2837 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 52 1
Системы документооборота 498 1
Почта России ПАО 2118 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4138 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4986 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 252 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3146 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 82 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 201 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 664 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7629 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6273 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27656 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21224 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1125 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12794 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15780 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11181 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11039 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13959 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12567 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6692 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14423 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 984 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20851 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25463 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29816 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1241 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1830 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2488 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3832 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2144 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 366 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9313 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24227 1
ARM64 - Архитектура процессора 537 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 330 1
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 240 1
Google Android - приложения и разработчики 593 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7033 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24234 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11998 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4022 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4497 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9207 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11417 1
Новые облачные технологии - МойОфис 785 6
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 65 3
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 124 3
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 30 2
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 73 2
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 82 2
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 22 2
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 30 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 925 2
Google Play - Google Store - Android Market 3300 2
Apple - App Store 2897 2
Новые облачные технологии - МойОфис Хранилище 8 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 938 1
Intel x86 - архитектура процессора 1862 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 341 1
Microsoft Office 365 941 1
Linux OS 9998 1
Microsoft Office Excel 1200 1
Microsoft Office 3740 1
Huawei AppGallery 281 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 236 1
Microsoft Skype for Business 175 1
Microsoft Office Word 776 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 195 1
Apache OpenOffice 472 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document 68 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1341 1
Новые облачные технологии - МойОфис Азбука 13 1
Apple Mac App Store 86 1
Новые облачные технологии - МойОфис SDK - Комплект средств разработки 15 1
Xiaomi GetApps 37 1
Microsoft Windows 15708 1
Microsoft SharePoint Server 706 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4491 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 531 1
Новые облачные технологии - МойОфис Шрифты 1 1
Новые облачные технологии - МойОфис Презентация 8 1
Microsoft Exchange 1717 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 123 1
Комиссаров Дмитрий 223 3
Буравцов Александр 15 1
Тридневко Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 6
Африка - Африканский регион 3484 2
Камерун - Республика 55 2
Конго - Демократическая Республика 95 2
Бурунди - Республика 68 2
Казахстан - Республика 5548 1
Европа 21795 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1232 1
Азия - Азиатский регион 5548 1
Армения - Республика 2289 1
Беларусь - Белоруссия 5688 1
Швеция - Королевство 3622 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1175 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1578 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 751 1
Россия - ЦФО - Курская область 652 1
Америка Латинская 1816 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1572 1
Россия - СФО - Иркутская область 1101 1
Египет - Арабская Республика 1006 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 234 1
Зимбабве - Республика 116 1
Нигерия - Федеративная Республика 317 1
Марокко - Королевство 208 1
Намибия - Республика 89 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 509 1
Тунис - Тунисская Республика 166 1
Судан - Республика 103 1
Кения - Республика 152 1
Танзания - Объединённая Республика 74 1
Гана - Республика 67 1
Мадагаскар - Республика 55 1
Уганда - Республика 82 1
Сьерра-Леоне - Республика - Republic of Sierra Leone 32 1
Сенегал - Республика 28 1
Мали - Республика 23 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1525 1
Кот-д’Ивуар - Республика 9 1
Кабо-Верде - Республика 8 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2317 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6138 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2370 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8499 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29215 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4161 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1222 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3050 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14424 1
Английский язык 6652 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24199 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1567 1
Федеральный закон 425-ФЗ - Закон о предустановке российского ПО 32 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1254 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8074 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 443 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 21 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 12 1
Россия-Африка - саммит 3 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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