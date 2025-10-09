Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184158
ИКТ 14318
Организации 11116
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3514
Системы 26301
Персоны 79131
География 2966
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2728
Мероприятия 873

Сан-Томе и Принсипи

Сан-Томе и Принсипи

УПОМИНАНИЯ


09.10.2025 Билайн расширил зону роуминга до 218 направлений, добавив Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова и Американское Самоа 1
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 2
20.12.2012 Спутниковое телевидение Черной Африки: угроза из моря 2
13.03.2007 McAfee: дешёвые домены – большая угроза безопасности 1
25.06.2004 Россия попала в первую десятку стран по количеству порносайтов 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Сан-Томе и Принсипи и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 811 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
SES Networks - SES S.A. - SES Global - Société Européenne des Satellites 95 1
RASCOM - Regional African Satellite Communication Organization 6 1
MultiChoice 2 1
Intel Security McAfee - Secure Computing 37 1
Новые облачные технологии (НОТ) 460 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2347 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 442 1
Docsvision - ДоксВижн 1028 1
InterTrust - ИнтерТраст 333 1
Фирма АС 5 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 187 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7965 1
Почта России ПАО 2224 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 272 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4739 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5163 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 231 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30829 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5251 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4218 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71493 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4820 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2928 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3237 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55866 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4050 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7679 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13424 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7328 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1388 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17688 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11104 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7139 1
Аналоговые технологии 2823 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9474 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1815 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25308 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21611 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14875 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26799 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5291 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16581 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13192 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1025 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7162 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8516 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14268 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22620 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1596 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12194 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12033 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6890 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13221 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2393 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1219 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12796 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11366 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 157 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 976 1
Google Play - Google Store - Android Market 3401 1
Новые облачные технологии - МойОфис 860 1
Apple - App Store 2980 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1232 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1885 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 76 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 7 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 138 1
Истомин Максим 26 1
Комиссаров Дмитрий 237 1
Маркин Алексей 4 1
Gallagher Mike - Галлахер Майк 3 1
Африка - Африканский регион 3550 5
Европа 24554 4
Габон - Габонская Республика 20 4
Россия - РФ - Российская федерация 154288 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13513 3
Швеция - Королевство 3666 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3583 3
Египет - Арабская Республика 1042 3
Нигерия - Федеративная Республика 326 3
Сьерра-Леоне - Республика - Republic of Sierra Leone 35 3
Ливия 152 3
Гамбия - Республика 13 3
Либерия 25 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17934 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53170 2
Япония 13480 2
Ирландия - Республика 1022 2
Норвегия - Королевство 1828 2
Финляндия - Финляндская Республика 3654 2
Польша - Республика 1996 2
Израиль 2778 2
Германия - Федеративная Республика 12888 2
Франция - Французская Республика 7956 2
Румыния 740 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 580 2
Новая Зеландия 728 2
Катар 172 2
Словакия - Словацкая Республика 475 2
Лихтенштейн Княжество 99 2
Гвинея - Гвинейская Республика 14 2
Африка - Сахара - пустыня 90 2
Экваториальная Гвинея - Республика 8 2
Америка Южная 865 2
Казахстан - Республика 5754 2
Азия - Азиатский регион 5702 2
Армения - Республика 2359 2
Беларусь - Белоруссия 5977 2
Бурунди - Республика 71 2
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 244 2
Зимбабве - Республика 122 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3719 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6698 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10397 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 789 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9912 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2504 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19994 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54264 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11330 1
Английский язык 6837 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4871 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31333 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6845 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6765 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1002 1
The Register - The Register Hardware 1666 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 724 1
Россия-Африка - саммит 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391688, в очереди разбора - 733231.
Создано именных указателей - 184158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще