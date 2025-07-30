ФСТЭК России продлил сертификат на офисный пакет «МойОфис Стандартный»

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, объявляет об обновлении сертификата ФСТЭК России на пакет настольных приложений «МойОфис Стандартный». Входящие в его состав приложения могут использоваться для работы с конфиденциальными данными в коммерческих и государственных организациях, где предъявляются повышенные требования к информационной безопасности в части обязательной аттестации информационных систем согласно законодательству России. Об этом CNews сообщили представители компании «МойОфис».

«МойОфис Стандартный» включает редактор текстовых документов «МойОфис Текст» («МойТекст»), редактор электронных таблиц «МойОфис Таблица» («МояТаблица»), «Редактор презентаций», а также почтовый клиент «МойОфис Почта» («Почтовый клиент», настольная версия). «МойОфис Стандартный» сертифицируется во ФСТЭК России с 2017 г. и является единственным доверенным офисным пакетом, включающим почтовый клиент.

Сертификат ФСТЭК России подтверждает соответствие «МойОфис Стандартный» требованиям безопасности по четвертому уровню доверия. Продукты, входящие в его состав, могут безопасно использоваться на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), в государственных информационных системах (ГИС), в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП), а также в информационных системах персональных данных (ИСПДн).

Для продления сертификата ФСТЭК России были проведены статический и динамический анализ исходного кода, а также фаззинг-тестирование решений, входящих в «МойОфис Стандартный». По результатам проверок было подтверждено отсутствие недекларированных возможностей у приложений. Обновленный сертификат действует до 2030 г.

Разработка продуктов в составе «МойОфис Стандартный» ведется с учетом требований ГОСТ Р 56939-2016 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования». Подходы «МойОфис» к созданию ПО включают широкий перечень проверок кода и тестирования, исполнение правил и процедур анализа угроз безопасности информации, отслеживание и исправление обнаруженных ошибок и уязвимостей, а также меры по информированию и гарантированной поддержке пользователей.

«Сертификат ФСТЭК – это знак качества, его наличие свидетельствует, что продукты из состава «МойОфис Стандартный» прошли строгую проверку на соответствие высоким требованиям безопасности. Использование наших сертифицированных приложений позволяет организациям не только обеспечивать защиту своих данных и соблюдать законодательные нормы, но и укреплять доверие клиентов и партнеров, демонстрируя серьезный подход к вопросам информационной безопасности», – отметил директор по безопасности «МойОфис» Сергей Тридневко.

«МойОфис Стандартный» – один из компонентов экосистемы защищенных продуктов «МойОфис», которая также включает корпоративную почтовую систему Mailion, решение для совместной работы «МойОфис Защищенное облако» и приложение для работы с документами на мобильных устройствах «МойОфис Документы для ОС Аврора».