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«Мой офис» выпустил защищенную корпоративную почтовую систему «Mailion. Сертифицированный»

«Мой офис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявила о выпуске почтовой системы «Mailion. Сертифицированный».

Продукт предназначен для работы с конфиденциальной информацией в крупных коммерческих и государственных организациях, которые предъявляют повышенные требования к информационной безопасности в части обязательной аттестации информационных систем согласно законодательству РФ.

В настоящий момент «Mailion. Сертифицированный» – единственное сертифицированное почтовое решение на российском рынке с действующим сертификатом ФСТЭК России, утверждают в компании.

Почтовая система «Mailion. Сертифицированный» получила сертификат ФСТЭК России №4648, который подтверждает соответствие требованиям безопасности по 4 уровню доверия и реализацию более 60 мер защиты информации. Согласно техническим условиям, продуктом обеспечиваются меры по идентификации и аутентификации, управлению доступом, регистрации событий безопасности, ограничению программной среды, контролю защищенности и целостности информации, обеспечению доступности информации и защите информационной системы.

«Mailion. Сертифицированный» может применяться для защиты информации в значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), в государственных информационных системах (ГИС), в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП) и в информационных системах персональных данных (ИСПДн).

Разработка «Mailion. Сертифицированный» осуществляется с учетом требований ГОСТ Р 56939-2016 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования». Подходы «Мой офис» включают широкий перечень проверок кода и тестирования ПО, исполнение правил и процедур анализа угроз безопасности информации, отслеживание и исправление обнаруженных ошибок и уязвимостей, а также меры по информированию и гарантированной поддержке пользователей. В соответствии со стандартом было проведено функциональное тестирование «Mailion. Сертифицированный», полный статический анализ исходного кода, фаззинг-тестирование, динамический анализ и тестирование на проникновение.

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«Сертификация – это гарантия доверия к ПО. Государственным организациям и крупным компаниям, которые ценят высокую масштабируемость, отказоустойчивость и безопасность ИТ-систем, важна доверенная среда для работы с конфиденциальными данными. Применение "Mailion. Сертифицированный" позволяет решить задачу безопасной работы с электронной почтой внутри защищенных информационных систем и облегчает их аттестацию за счет реализованных мер защиты информации», — сказал Александр Буравцов, директор по безопасности «Моего офиса».

«Mailion. Сертифицированный» дополняет экосистему защищенных решений «Моего офиса», которая включает серверное решение «Мой офис Защищенное облако» и настольные приложения «Мой офис Стандартный. Сертифицированный». Почтовая система «Mailion. Сертифицированный» функционирует в защищенной среде Astra Linux SE 1.7, которая также сертифицирована ФСТЭК России. Применение безопасных продуктов «Моего офиса» позволяет создать единую коммуникационную платформу для совместной работы с документами.

«Mailion. Сертифицированный» – корпоративное решение для управления электронной почтой и инструментами календарного планирования, с поддержкой совместной работы и делегирования доступа к почтовым ящикам, отдельным папкам и календарям, а также с возможностью морфологического поиска и сводного представления материалов переписки на специальной медиапанели. Продукт совместим с программными средствами других разработчиков, антиспам и антивирусными средствами.

Почтовая система «Mailion. Сертифицированный» поддерживает до миллиона активных пользователей, обеспечивает бесшовный переход с популярных почтовых решений и разворачивается на собственных серверах организации или на базе инфраструктуры доверенного партнера. Централизованный подход к построению информационной системы благодаря консолидации вычислительных мощностей обеспечивает единое управление и полный контроль над данными. Консолидация ИТ-ресурсов позволяет создавать более защищенные периметры с точки зрения информационной безопасности, повышает эффективность использования ресурсов компании и ведёт к снижению совокупной стоимости владения ИТ-инфраструктурой.

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