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Новые облачные технологии МойОфис Хаб знаний

Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний

УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 АРПП: 20% регионов России используют отечественное ПО для сдачи экзамена по информатике 1
10.10.2024 «Академия Softline» расширяет сотрудничество с «Хаб Знаний МойОфис» 1
21.03.2024 МГУ и «Хаб Знаний МойОфис» запустили курсы по работе с отечественным офисным ПО 2
02.10.2023 Российские корпорации тестируют «Мойофис» на площадке DCLogic для перехода с Microsoft Office   1
23.08.2023 «Хаб Знаний МойОфис» получил лицензию на образовательную деятельность 2
21.06.2023 «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» подготовит госслужащих и учителей региона к работе на ПО «Мойофис» 1
26.05.2023 «Росатом» приобрел 100 тыс. лицензий ПО «Мой офис» 1
25.05.2023 МойОфис увеличил скидки для партнеров 1
24.05.2023 «Мой офис» представил обновленную партнерскую программу 1
23.05.2023 Тверская область переходит на российское ПО «Мойофис» 2
21.03.2023 РАНХиГС и «Мой офис» запустили программу по подготовке государственных служащих к работе на российском ПО 2
01.06.2022 Более 250 школ Астраханской области перейдут на российское офисное ПО «МойОфис» 1
14.03.2022 Органы исполнительной власти Пермского края переходят на российское ПО «МойОфис» 1
18.01.2022 «Мойофис» выпустил обновленное и дополненное пособие по цифровой грамотности для школьников 2
23.09.2021 Все школы Кабардино-Балкарской Республики бесплатно получат российское офисное ПО и учебное пособие от «Мой офис» 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
24.06.2021 Все школы Республики Калмыкия переходят на российское офисное ПО «МойОфис» 2
06.04.2021 «Мой офис» и МГПУ повысят цифровую грамотность и компетенции использования отечественного ПО у российских учителей 2
01.09.2020 «Хаб знаний Мойофис» запустил программу авторизации учебных центров 3
01.04.2020 «Хаб знаний Мойофис» представил методику дистанционного обучения школьников в условиях пандемии коронавируса 3
24.03.2020 «Мойофис» запустил центр компетенций «Хаб знаний Мойофис» 2
24.03.2020 После централизованной закупки ПО для чиновников выручка «Моего офиса» взлетела в 5 раз 1

Публикаций - 22, упоминаний - 34

Новые облачные технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2967 3
Новые облачные технологии (НОТ) 456 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2188 1
Microsoft Corporation 24841 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 419 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5026 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 43 1
Системы документооборота 500 1
Почта России ПАО 2156 3
Газпром ПАО 1364 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 814 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 261 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6068 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4373 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3032 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12012 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5060 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3211 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4619 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 88 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 205 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 51 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 374 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 191 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 218 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 694 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6454 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 11
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor 2048 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20565 7
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1859 4
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1868 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14085 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1165 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25970 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21774 3
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Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2601 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7324 2
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 375 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 370 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9536 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 557 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 344 1
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 242 1
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9373 1
Новые облачные технологии - МойОфис 808 21
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 127 6
Новые облачные технологии - МойОфис Азбука 13 6
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 66 5
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 30 5
Linux OS 10216 3
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 3
Microsoft Windows 15893 3
Новые облачные технологии - МойОфис Презентация 9 3
Google Play - Google Store - Android Market 3345 2
Apple - App Store 2931 2
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 71 2
Microsoft Office 3812 2
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 23 2
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 31 2
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 2
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 77 2
Google Android 14247 1
Apple iOS 7957 1
Intel x86 - архитектура процессора 1903 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 345 1
Microsoft Office 365 954 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1234 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 949 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1458 1
Huawei AppGallery 294 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 244 1
Microsoft Skype for Business 180 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 838 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 205 1
Apache OpenOffice 477 1
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Apple Mac App Store 86 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 6 1
Новые облачные технологии - МойОфис SDK - Комплект средств разработки 15 1
Xiaomi GetApps 41 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 255 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 61 1
Барс.Образование-Электронная школа 26 1
Новые облачные технологии - XO_Fonts - свободный набор шрифтов 15 1
Гиацинтова Светлана 19 11
Комиссаров Дмитрий 228 2
Непочатова Елена 18 2
Калякин Павел 66 2
Горелова Анастасия 7 1
Сиденко Андрей 34 1
Карташова Людмила 1 1
Левченко Ирина 1 1
Лукина Ирина 1 1
Черников Алексей 53 1
Набутовский Алексей 3 1
Ашхотов Ислам 3 1
Лавренова Екатерина 4 1
Снегирев Сергей 6 1
Этеев Алексей 5 1
Иванников Александр 22 1
Абакумов Евгений 206 1
Янышев Денис 5 1
Еварович Светлана 1 1
Забнева Эльвира 1 1
Мирошник Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 3
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Европа 24371 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1252 1
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Италия - Итальянская Республика 4377 1
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4773 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3701 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3090 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19164 1
Английский язык 6735 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11115 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2384 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2248 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6340 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1826 1
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Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1602 1
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Федеральный закон 425-ФЗ - Закон о предустановке российского ПО 32 1
TAdviser - Центр выбора технологий 406 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 372 5
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 548 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 470 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 13 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1561 1
Открытое образование 10 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 178 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 69 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 137 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 593 1
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