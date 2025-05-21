Получите все материалы CNews по ключевому слову
Новые облачные технологии МойОфис Хаб знаний
УПОМИНАНИЯ
Новые облачные технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Почта России ПАО 2156 3
|Газпром ПАО 1364 1
|РЖД - Российские железные дороги 1939 1
|Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 814 1
|Гиацинтова Светлана 19 11
|Комиссаров Дмитрий 228 2
|Непочатова Елена 18 2
|Калякин Павел 66 2
|Горелова Анастасия 7 1
|Сиденко Андрей 34 1
|Карташова Людмила 1 1
|Левченко Ирина 1 1
|Лукина Ирина 1 1
|Черников Алексей 53 1
|Набутовский Алексей 3 1
|Ашхотов Ислам 3 1
|Лавренова Екатерина 4 1
|Снегирев Сергей 6 1
|Этеев Алексей 5 1
|Иванников Александр 22 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Янышев Денис 5 1
|Еварович Светлана 1 1
|Забнева Эльвира 1 1
|Мирошник Дмитрий 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360608, в очереди разбора - 755733.
Создано именных указателей - 175001.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.