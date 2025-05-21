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Баранова Анастасия
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|АРПП: 20% регионов России используют отечественное ПО для сдачи экзамена по информатике 1
Баранова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 24864 1
|Apache OpenOffice 477 1
|НКТ - Р7-Офис 412 1
|TDF LibreOffice - пакет офисных программ 244 1
|Новые облачные технологии - МойОфис 816 1
|Microsoft Office 3823 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17871 1
|Россия - СЗФО - Вологодская область 716 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44263 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149343 1
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