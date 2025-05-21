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Горелова Анастасия


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 АРПП: 20% регионов России используют отечественное ПО для сдачи экзамена по информатике 1
07.02.2022 «Базальт СПО» и «Мой офис» обучают учителей Московской области работе на отечественном ПО 1
01.04.2020 «Хаб знаний Мойофис» представил методику дистанционного обучения школьников в условиях пандемии коронавируса 1
14.06.2019 34 школы Москвы получат платформу для работы в ИТ-классах 1
11.07.2018 «КСЗ МойОфис» и «МойОфис Образование» включены в Реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 1
14.05.2018 МАИ и «Новые облачные технологии» будут вместе готовить будущих ИТ-директоров и системных архитекторов 1
26.09.2007 Стартовал всероссийский чемпионат IT-Academy 2007 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Горелова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Новые облачные технологии (НОТ) 456 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5026 1
Softline - Софтлайн 2967 1
Microsoft Corporation 24841 1
Autodesk 618 1
ZyXEL Communications 299 1
Adobe Systems 1559 1
Базальт СПО - BaseALT 693 1
Intel Corporation 12307 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 103 1
ICL ГК 405 1
Русньютек - Rosnewtech 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12012 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4373 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5060 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 694 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16163 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28896 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20565 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21774 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6454 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24679 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25970 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12271 2
SCRUM - Методология совместной работы 135 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14811 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5484 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1605 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11511 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 557 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6858 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14085 1
Оцифровка - Digitization 4687 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12866 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14612 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5671 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3816 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1165 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7644 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11865 1
Микрофон - Microphone 2561 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor 2048 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7994 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16346 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 363 1
Новые облачные технологии - МойОфис 808 5
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 30 4
Google Play - Google Store - Android Market 3345 1
Python - высокоуровневый язык программирования 997 1
Google Android 14247 1
Apple iOS 7957 1
Apple - App Store 2931 1
Oracle Java - язык программирования 3132 1
Promt One - ранее Translate.Ru, Promt Online - Промт Онлайн 58 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 1
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 23 1
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 31 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 127 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 71 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 66 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 61 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 92 1
Linux OS 10216 1
Intel x86 - архитектура процессора 1903 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 365 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 199 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 949 1
Новые облачные технологии - МойОфис Азбука 13 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 71 1
C/C++ - Язык программирования 785 1
Новые облачные технологии - МойОфис Презентация 9 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хранилище 8 1
Intel IA - Intel Architecture 3 1
Барс.Образование-Электронная школа 26 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1737 1
Лашин Ренат 73 1
Буравцов Александр 16 1
Ухов Петр 1 1
Кейно Павел 1 1
Степанов Андрей 30 1
Светинский Никита 1 1
Губина Татьяна 13 1
Гиацинтова Светлана 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7706 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30064 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9035 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14074 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52481 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2463 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2179 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 268 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3293 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 272 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 242 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 619 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 22 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 372 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360608, в очереди разбора - 755733.
Создано именных указателей - 175001.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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