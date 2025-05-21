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Горелова Анастасия
УПОМИНАНИЯ
Горелова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Новые облачные технологии (НОТ) 456 3
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5026 1
|Softline - Софтлайн 2967 1
|Microsoft Corporation 24841 1
|Autodesk 618 1
|ZyXEL Communications 299 1
|Adobe Systems 1559 1
|Базальт СПО - BaseALT 693 1
|Intel Corporation 12307 1
|ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 103 1
|ICL ГК 405 1
|Русньютек - Rosnewtech 3 1
|Лашин Ренат 73 1
|Буравцов Александр 16 1
|Ухов Петр 1 1
|Кейно Павел 1 1
|Степанов Андрей 30 1
|Светинский Никита 1 1
|Губина Татьяна 13 1
|Гиацинтова Светлана 19 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148622 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 5
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7706 1
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Создано именных указателей - 175001.
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