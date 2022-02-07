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«Базальт СПО» и «Мой офис» обучают учителей Московской области работе на отечественном ПО

«Базальт СПО», разработчик отечественных операционных систем «Альт», «Мой офис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и АНО «Институт цифровой трансформации и образования» запустили программу повышения квалификации для преподавателей школ по работе на российском программном обеспечении – «ИКТ-компетентность учителя при работе в ОС «Альт образование». Курс разработали эксперты компаний «Базальт СПО» и «Мой офис», а также преподаватель авторизованного учебного центра «Русньютек». Он рассчитан на пользователей, которым надо освоить российское ПО с нуля. Об этом CNews сообщили представители компании «Мой офис».

Заявку на прохождение первого курса подало более 60 образовательных учреждений Московской области. Обучение пройдет в онлайн-формате и продлится до 25 февраля 2022 г., по его итогам слушатели получат сертификаты о повышении квалификации, а также свидетельства от вендора «Базальт СПО».

Обучение проходит в рамках исполнения федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) и поставки в школы Москвы и Московской области более 4000 ноутбуков «ICL Техно» на базе операционной системы «Альт образование» с предустановленным российским офисным ПО «Мой офис образование». На обучении школы также бесплатно получат учебное пособие по цифровой грамотности для учеников начальных классов – «Азбуку Мой офис».

Программа повышения квалификации позволит учителям сформировать все необходимые ИТ-навыки для эффективного использования в своей работе современных устройств и российского ПО. Учителя подробно узнают о возможностях операционной системы «Альт образование», научатся устанавливать новые программы, управлять каталогами и файлами, изучат удобный и простой в использовании инструмент для работы с интерактивной доской. Отдельные занятия будут посвящены использованию офисного ПО «Мой офис образование» в работе учителя. По окончанию курса слушатели смогут быстро решать типовые задачи при работе с документами в редакторах «Мой офис»: создать конспект или сценарий урока, подготовить отчет, сформировать расписание, составить текст контрольной работы для учеников.

«Более 6000 школ по всей стране уже используют офисное ПО “Мой офис образование”. Передавая в образовательные учреждения наши ИТ-решения, мы регулярно организовываем обучающие тренинги для учителей, на которых рассказываем, как с помощью решений “Мой офис” педагог может сократить время на выполнение рутинных задач, чтобы у него всегда оставались сила и энергия на работу с детьми. Так, только в 2021 г. в наших мероприятиях приняло участие более 2000 участников из сферы образования», – сказала Анастасия Горелова, руководитель образовательных программ «Мой офис».

«Московская область стала первым регионом, где мы проводим обучение учителей в рамках оснащения школ новыми компьютерами “ICL Техно” на ОС “Альт образование” и предустановленным ПО “Мой офис”. Интерес со стороны школ говорит о востребованности программы обучения среди педагогов и стремлении учителей использовать в своей работе цифровые технологии. Мы ведем продуктивную работу с регионами по организации обучения учителей школ, и намерены эту работу расширять, – отметила Татьяна Губина, руководитель направления по работе со школами «Базальт СПО».

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«Нам очень важно, чтобы учителя прошли обучение и успешно использовали технические возможности, отечественное оборудование и программное обеспечение, поставляемое в рамках проекта ЦОС, для достижения высокого качества образования в школах Московской области», – отметил директор АНО «ИЦТО» Никита Светинский.

АНО «ИЦТО» планирует продолжить обучение педагогов на курсе повышения квалификации «ИКТ-компетентность учителя при работе в ОС «Альт образование»».

«Альт образование» – это интегрированный комплект программных продуктов, в составе которого – операционная система на базе ядра Linux и большой набор прикладного софта для организации рабочего места и проведения занятий по разным учебным дисциплинам. Решение ориентировано на использование в образовательных учреждениях и совместимо с образовательными веб-сервисами, а также – с отечественным ПО. Дистрибутив «Альт образование» выпускается для следующих аппаратных платформ: x86 (Intel 32/64 бит), ARM64Байкал-М», Huawei Kunpeng Desktop, Raspberry Pi 4 и др.), e2k («Эльбрус»).

«Мой офис образование» —российское офисное ПО, с помощью которого школьники и преподаватели смогут создавать и редактировать текстовые документы, электронные таблицы и работать с презентациями. Одна из отличительных возможностей продукта — настраиваемая панель «Образование» для интеграции с электронными образовательными ресурсами. На панель можно вывести дополнительные справочные материалы, список литературы, а также сформировать дорожную карту урока, необходимую ученикам при изучении той или иной темы.

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