Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187139
ИКТ 14490
Организации 11239
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26488
Персоны 80843
География 2984
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2744
Мероприятия 878

Губина Татьяна


СОБЫТИЯ


11.12.2025 Совместный учебный курс «Базальт СПО» и Ideco: мост между образованием и ИТ-бизнесом 1
08.10.2025 В Курском железнодорожном техникуме открыли лабораторию по изучению операционных систем «Альт» 1
04.07.2025 МКЭиИТ и «Базальт СПО» будут готовить специалистов на ОС «Альт» 1
24.04.2025 ТУСУР и «Базальт СПО» запускают программы обучения студентов ИТ-специальностей 1
27.03.2025 «Базальт СПО» и ОмГУ объединяют усилия для подготовки ИТ-кадров в рамках «Альт Академии» 1
13.12.2024 Путин поддержал идею обязать ИТ-компании преподавать в вузах. Компании не в восторге 1
20.09.2024 «Базальт СПО»: в новый учебный год с обновленным проектом «Альт Академия» 1
24.07.2024 Студенты колледжей показали на чемпионате мастерство настройки виртуальной инфраструктуры на ОС «Альт» 1
24.07.2024 Студенты колледжей показали на чемпионате мастерство настройки виртуальной инфраструктуры на ОС «Альт» 1
01.03.2024 В Подмосковье открылась первая лаборатория по операционным системам «Альт» 1
10.10.2023 Как организовать гибридное обучение с помощью российских технологий 1
26.07.2022 АРПП «Отечественный софт» представила каталог программ сотрудничества для школ и вузов 1
30.06.2022 «Базальт СПО» стал партнером международной олимпиады «Основы сетевых технологий» 1
01.04.2022 Студенты и старшеклассники примут участие в развитии ОС «Альт Образование» 1
07.02.2022 «Базальт СПО» и «Мой офис» обучают учителей Московской области работе на отечественном ПО 1
02.06.2021 «Альт Образование» 9.2 – операционная система для тех, кто учится и учит 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Губина Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 790 14
РДП Инновации 6 3
Intel Corporation 12541 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 58 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 274 2
Bacula Systems 11 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 447 1
Nvidia Corp 3734 1
Edelweiss - Эдельвейс 63 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 125 1
AMD - Advanced Micro Devices 4469 1
GitHub 966 1
ICL ГК 447 1
Русньютек - Rosnewtech 3 1
Microsoft Corporation 25238 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 503 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 255 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1252 1
InfoWatch - Инфовотч 1088 1
Ideco - Айдеко 99 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1462 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12848 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
МИК - Московский инновационный кластер 167 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 3
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 13 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8179 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27194 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73268 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57393 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23185 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31981 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7104 4
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 453 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2035 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1694 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14895 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3956 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15011 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8908 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2854 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4145 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16697 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31757 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 982 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11568 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3770 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1008 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4686 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1001 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 582 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12970 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21825 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18163 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7414 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5393 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12347 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3293 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4188 1
Linux OS 10901 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 98 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2057 4
РДП Инновации - EcoRouter 14 3
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 209 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 133 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 47 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 227 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 233 2
Новые облачные технологии - МойОфис Азбука 13 1
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 34 1
Новые облачные технологии - МойОфис 892 1
Intel x86 - архитектура процессора 1982 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 71 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1527 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 180 1
Docker - Платформа распределённых приложений 437 1
Microsoft Windows 16329 1
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 44 1
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 46 1
Intel IA - Intel Architecture 3 1
Microsoft Office 3953 1
Microsoft Teams - MS Teams 618 1
Говорунов Алексей 2 2
Нечипорук Евгений 2 2
Лиман Марк 2 2
Семчук Михаил 2 2
Кашицин Владимир 9 1
Чистов Андрей 2 1
Светинский Никита 1 1
Шигорин Михаил 3 1
Баранников Кирилл 5 1
Курячий Георгий 3 1
Уймин Антон 6 1
Шальнев Владимир 1 1
Гранков Константин 1 1
Барановский Сергей 1 1
Букеров Андрей 1 1
Смирнов Алексей 253 1
Горелова Анастасия 7 1
Шадаев Максут 1147 1
Бочарова Елена 14 1
Путин Владимир 3352 1
Макаров Валентин 241 1
Рулевский Виктор 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 156901 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45718 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8115 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 744 2
Беларусь - Белоруссия 6027 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 491 1
Казахстан - Республика 5793 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1669 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 998 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 632 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31941 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10308 11
Образование в России 2560 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15128 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55048 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1327 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2805 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5319 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11767 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3122 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51308 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8380 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8134 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6367 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6946 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8544 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20396 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2264 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 320 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 50 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 463 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 3
Базальт СПО - Альт академия 31 7
Новотех УЦ 5 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 108 2
Ногинский колледж ГБПОУ МО 7 1
МКЭиИТ - Мурманский колледж экономики и информационных технологий 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 74 1
ТГУ - Томский государственный университет 209 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 148 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 1
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 15 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
Abilympics - Абилимпикс 5 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 21 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406561, в очереди разбора - 733244.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще