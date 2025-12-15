Разделы

Кадры
|

«Базальт СПО» помогает колледжам Санкт-Петербурга в подготовке будущих ИТ-специалистов

«Базальт СПО» в рамках проекта «Альт Академия» подписала соглашения с двумя колледжами Санкт-Петербурга. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Компания подписала соглашения о сотрудничестве с «Колледжем метростроя» и «Колледжем туризма и прикладных технологий». Колледжи будут проводить занятия на базе операционных систем «Альт Образование» и «Альт Рабочая станция». «Базальт СПО» окажет методическую помощь и предоставит материалы для обучения студентов работе в операционных системах семейства GNU/Linux на примере ОС «Альт».

После подписания соглашений представители «Альт Академии» рассказали студентами-разработчикам: какие языки программирования актуальны и какие профессиональные навыки востребованы в современных российских компаниях; как составлять резюме и пройти отбор в крупную ИТ-компанию на примере «Базальт СПО»; что должен знать и уметь системный администратор, чтобы управлять современными разветвленными инфраструктурами.

«На подобных встречах будущие специалисты могут узнать, какие знания и практические навыки необходимы работодателям ИТ-сферы. Нам было приятно видеть среди участников студентов начальных курсов. Для них открывается возможность получить четкое представление о карьерных перспективах в ИТ и понимать, какими задачами хочется заниматься в будущем», — сказала Татьяна Губина, руководитель направления по работе с образовательными организациями «Базальт СПО».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Полицейские в Китае получили ИИ-очки для проверки автомобилей за две секунды

Корпоративная связь без рисков: почему компании переходят на CoWork

«Роснано» требует миллиарды с бывшего руководства за провал производства в России оперативной памяти нового поколения

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Мошенники отнимают у российских промышленных компаний до 5% выручки

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще