«Базальт СПО» помогает колледжам Санкт-Петербурга в подготовке будущих ИТ-специалистов

«Базальт СПО» в рамках проекта «Альт Академия» подписала соглашения с двумя колледжами Санкт-Петербурга. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Компания подписала соглашения о сотрудничестве с «Колледжем метростроя» и «Колледжем туризма и прикладных технологий». Колледжи будут проводить занятия на базе операционных систем «Альт Образование» и «Альт Рабочая станция». «Базальт СПО» окажет методическую помощь и предоставит материалы для обучения студентов работе в операционных системах семейства GNU/Linux на примере ОС «Альт».

После подписания соглашений представители «Альт Академии» рассказали студентами-разработчикам: какие языки программирования актуальны и какие профессиональные навыки востребованы в современных российских компаниях; как составлять резюме и пройти отбор в крупную ИТ-компанию на примере «Базальт СПО»; что должен знать и уметь системный администратор, чтобы управлять современными разветвленными инфраструктурами.

«На подобных встречах будущие специалисты могут узнать, какие знания и практические навыки необходимы работодателям ИТ-сферы. Нам было приятно видеть среди участников студентов начальных курсов. Для них открывается возможность получить четкое представление о карьерных перспективах в ИТ и понимать, какими задачами хочется заниматься в будущем», — сказала Татьяна Губина, руководитель направления по работе с образовательными организациями «Базальт СПО».