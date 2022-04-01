Студенты и старшеклассники примут участие в развитии ОС «Альт Образование»

Разработать новые приложения или принять участие в развитии любой программы операционной системы «Альт Образование» предлагает компания «Базальт СПО» участникам Всероссийского конкурса Open Source проектов школьников и студентов. Конкурс проводит Кружковое движение НТИ при поддержке федеральных органов власти и ведущих ИТ-компаний страны, в числе которых – разработчик российских операционных систем «Альт» «Базальт СПО». Об этом CNews сообщили представители Кружкового движения НТИ.

Компания приглашает студентов и старшеклассников принять участие в разработке и улучшении операционной системы «Альт Образование». Более 56 тыс. лицензий этой ОС приобрели школы, колледжи и вузы в 44 регионах страны. На конкурс принимаются как новые приложения, которые можно использовать на платформе «Альт Образование», так и предложения по доработке функциональности любого программного продукта из комплекта операционной системы или варианты усовершенствования документации. Авторы лучших работ получат рекомендацию экспертов «Базальт СПО» на включение в команду разработчиков ALT Linux Team. В экспертный совет конкурса вошел Георгий Курячий, ведущий разработчик «Базальт СПО», преподаватель ВМК МГУ. В составе организационного комитета — Алексей Смирнов, председатель совета директоров «Базальт СПО» и член правления «Руссофт», а также Татьяна Губина, ведущий специалист отдела образовательных проектов «Базальт СПО» и руководитель Комитета по информатизации образования АРПП «Отечественный софт».

«Разработка свободного ПО – это отличная возможность стать полноправным членом профессионального сообщества разработчиков, находясь еще на студенческой и школьной скамье, – отметил Алексей Смирнов. – Наша компания очень заинтересована в сотрудничестве с молодыми людьми, которые хотят дорабатывать и улучшать программные продукты из дистрибутивов операционных систем семейства “Альт”. И в первую очередь – из дистрибутива ОС “Альт Образование”. Сегодня ее внедряет все больше школ, колледжей и вузов, поэтому надо постоянно развивать и саму ОС, и сопутствующий набор прикладного софта, чтобы он максимально полно отвечал потребностям учащихся и педагогов. Студенты и школьники знают об этих потребностях не понаслышке, поэтому их вклад в доработку программных продуктов особенно ценен. Конкурсантов, которые представят самые интересные работы по развитию функциональности программ из дистрибутива ОС “Альт Образование”, ждет первая ступень взрослой профессиональной карьеры. Они получат рекомендацию экспертов нашей компании на вступление в ALT Linux Team, сообщество разработчиков свободного ПО».

Всероссийский конкурс Open Source проектов школьников и студентов проводится по двум трекам: «Создатели» – проекты молодых разработчиков, опубликованные на платформах GitHub или GitLab с открытой лицензией, и «Контрибьюторы» – для тех, кто улучшает проекты других участников сообщества. Поданные на конкурс заявки сначала оценивают сами участники Open Source сообщества, после этого к работе приступят эксперты из ИТ-компаний и проектов по разработке свободного ПО. По результатам оценки экспертов будут названы победители.

Заявки принимаются до 15 апреля 2022 г. Результаты конкурса будут учитываться в конкурсе цифровых портфолио «Талант НТО», это значит, что победители-школьники смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие технологические вузы России. Лучшие участники из числа студентов колледжей и вузов смогут попасть на стажировку в крупные ИТ-компании. Конкурс проводит Кружковое движение НТИ при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Министерства науки и высшего образования России, Министерства просвещения России и ведущих ИТ-компаний страны.

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«Базальт СПО» – разработчик отечественной программной платформы «Альт», включающей линейку операционных систем для рабочих станций, серверов и виртуальных ресурсов с набором прикладного ПО для полноценной работы. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО и позволяют создавать ИТ-инфраструктуры любого масштаба. Разработки «Базальт СПО» опираются на независимую инфраструктуру разработки и российский репозиторий свободных программ «Сизиф» (Sisyphus). Наличие собственных технологий обеспечивает разработку самостоятельных операционных систем, а не клонов (деривативов) зарубежных ОС. ОС «Альт» работают на девяти аппаратных платформах, в том числе на основных российских и наиболее популярных зарубежных.

Кружковое движение НТИ — это всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое охватывает более 300 тыс. школьников, студентов и наставников во всех регионах страны. Цель Кружкового движения — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение». Среди инициатив Кружкового движения: первые командные инженерные соревнования для школьников и студентов – Национальная технологическая олимпиада, НТО (прежде – Олимпиада НТИ), проектные школы и хакатоны «Практики будущего», всероссийская акция «Урок НТО», цифровая платформа поддержки талантов и конкурс для абитуриентов «Талант НТО» и другие проекты.