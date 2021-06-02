«Альт Образование» 9.2 – операционная система для тех, кто учится и учит

Компания «Базальт СПО» выпустила новую версию российской операционной системы «Альт Образование» 9.2 для учащихся и педагогов. Разработка ОС «Альт» для образования началась в 2003 г., операционная система постоянно совершенствуется. Согласно статистике внедрения «Базальт СПО», на работу с этой ОС уже перешло 6% школ по всей России. Также ее используют студенты и преподаватели вузов и колледжей страны – МГУ, СПбГУ, СПбПУ, МТУСИ, МИСиС, ЛЭТИ и др. Физические лица имеют возможность скачивать и использовать ОС «Альт Образование» 9.2 бесплатно, поэтому педагоги и учащиеся могут пользоваться знакомым набором ПО как в учебном заведении, так и дома. Это помогает людям быстрее и легче осваивать российские программы. Логично, что ОС «Альт Образование» 9.2 становится все более востребованной.

В 2020 г. спрос на этот программный продукт начал расти еще быстрее, и разработчики прогнозируют многократный рост. Минпросвещения и Минцифры России подготовили законопроект о запрете использования в школах иностранного ПО, ожидается, что закон будет принят в конце 2021 г.

«Альт Образование» – это единственная в России операционная система, которая специально создавалась для работы в образовательных организациях. Мы развиваем наш программный продукт уже 18 лет, ориентируясь на пожелания пользователей и российское законодательство. Наборы прикладного ПО для разных уровней обучения, которые поставляются вместе ОС, полностью соответствуют перечню софта из Приложения 2 к Распоряжению Правительства РФ № 1447-р. Новую версию «Альт Образование» 9.2 можно использовать на компьютерах разных лет выпуска с российскими и импортными процессорами, с ней работают и старые принтеры, и современные интерактивные панели», - отметила Татьяна Губина, ведущий специалист отдела образовательных проектов «Базальт СПО».

«Альт Образование» – готовый комплект программного обеспечения, в который включены сама ОС, прикладные программы для учеников и педагогов всех ступеней образования (от дошкольного до высшего), а также инструменты для системных администраторов.

Основные новшества в ОС «Альт Образование» 9.2 следующие.

Возможность использовать ОС на компьютерах трех аппаратных платформ: с 32- и 64-битными процессорами Intel/AMD, а также с 64-битными процессорами ARM (aarch64). Тестовые испытания подтвердили корректную работу «Альт Образование» 9.2 на компьютерах с российским процессором «Байкал-М» (разработка Baikal Electronics); в частности – на моноблоках «Эдельвейс». «Альт Образование» 9.2 работает на популярных одноплатных компьютерах Raspberry Pi 4 и 3. Дистрибутив для разных аппаратных платформ создается на единой кодовой базе Девятой платформы – стабильной ветке независимого репозитория «Сизиф».

При установке ОС пользователь может выбрать комплект прикладного ПО для своей ступени образования, есть комплекты для учителей, для организации серверов приложений или видеоконференцсвязи. Можно выбрать один или несколько наборов одновременно. Встроенный в ОС установщик сам рассчитает требуемое дисковое пространство и удалит дублирующиеся пакеты. При необходимости позже можно добавить один или несколько комплектов.

Если при установке ОС пользователь откажется от выбора комплектов, включая базовый образовательный, то получит рабочую станцию офисного работника. Требования к дисковому пространству для нее минимальны – необходимо всего 7 ГБ. Этот вариант рекомендуется для административных и хозяйственных подразделений учебного заведения. Такой подход позволяет задействовать только нужное ПО, экономить дисковое пространство и использовать одну ОС на рабочих местах всех сотрудников образовательной организации. Это упрощает конкурсную процедуру закупки ОС и ее техподдержку.

Добавлены драйверы для многих WiFi-адаптеров. При установке «Альт Образование» 9.2 распознает, что устройство есть и поддерживается.

Улучшена работа с интерактивными панелями. При выборе комплекта для учителя автоматически устанавливается пакет OpenBoard. Это свободное программное обеспечение для интерактивных панелей, совместимых с любым устройством ввода.

Добавлена экранная клавиатура для удобства работы с интерактивными панелями и на устройствах Raspberry Pi 3 или 4.

При установке «Альт Образование» 9.2 на устройства с видеокартой NVIDIA операционная система по умолчанию начинает работать с драйверами от производителя. ОС поддерживает все поколения видеокарт NVIDIA.

Значительно повысилось качество поддержки современного оборудования благодаря переводу ОС на LTS-ядро Linux 5.10.

Центр управления системой пополнился модулями для настройки программы-загрузчика операционной системы и работы с ядрами системы.

Для удобства массовой установки ОС опубликован образец для автоустановки.

В набор ПО для начального образования добавлен пакет TRIK Studio Junior для программирования роботов. Он отлично подходит для изучения основ информатики.

В наборе ПО для учителя программа iTALC3 заменена на Veyon. Она предназначена для для мониторинга компьютеров и управления ими. Ее удобно использовать для управления компьютерным классом, в котором могут одновременно работать компьютеры как с российскими ОС на базе Linux, так и на Windows. Учитель, например, может наблюдать за действиями учеников на компьютерах, брать на себя управление их компьютерами, демонстрировать классу свой экран, отправлять сообщения, организовывать обратную связь и многое другое. Veyon обеспечивает работу не только в локальной сети, но и через Интернет с использованием безопасного VPN-соединения. Это дает возможность организовать дистанционное обучение.

«Базальт СПО» развивает ОС «Альт Образование» и обеспечивает доступ к обновлениям на протяжении всего жизненного цикла операционной системы, стоимость этого стоимость включена в лицензию. Исходные коды свободных пакетов операционной системы доступны всем, что позволяет включить ее углубленное изучение в образовательный процесс.