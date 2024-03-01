В Подмосковье открылась первая лаборатория по операционным системам «Альт»

Учебно-исследовательская лаборатория по продуктам и решениям «Базальт СПО» открылась 29 февраля в ГБПОУ МО «Ногинский колледж» в Московской области. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО» .

Цель работы лаборатории — готовить специалистов с твердым знанием особенностей администрирования российских операционных систем. Они получат устойчивые навыки развертывания, настройки и эксплуатации ИТ-инфраструктуры организаций и предприятий на примере ОС семейства «Альт».

На базе лаборатории все студенты колледжа смогут познакомиться с возможностями операционных систем «Альт». А будущие выпускники по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» научатся проектировать сетевую архитектуру, администрировать сети, эксплуатировать операционные системы и облачные сервисы, обеспечивать безопасность инфраструктурных решений, построенных на российском и свободном ПО.

«У нас принципиальная позиция: давать студентам практические навыки, которые пригодятся им в последующем трудоустройстве. Мы постоянно мониторим рынок труда, выявляем наиболее значимые для работодателей требования и актуализируем содержание учебных программ», — сказал директор колледжа Андрей Чистов.

Учебно-исследовательская лаборатория уже со второго полугодия текущего учебного года будет использоваться не только для повседневного учебного процесса, но и как база для подготовки школьников и студентов к участию во всероссийских и международных олимпиадах, к сдаче демонстрационного экзамена профильного уровня. Здесь будут проводиться профориентационные занятия для старшеклассников Московской области, мероприятия по популяризации российского и свободного ПО среди преподавателей подмосковных школ.

Руководитель лаборатории, преподаватель колледжа Владимир Шальнев прошел обучение по программам авторизованных учебных курсов «Базальт СПО», получил статус сертифицированного преподавателя на чтение курсов «Администрирование ОС «Альт». Часть 1-2». Приобретенные знания и большой опыт педагога — залог высокого уровня реализации образовательной программы.

«Я считаю, что учебные курсы «Базальт СПО» являются наиболее актуальными, современными, полными, системными. Наши студенты получат полезный опыт работы в одном из самых востребованных российских решений — операционных системах "Альт". Они смогут успешно сдать экзамен с присвоением статуса «Сертифицированный администратор ОС "Альт"», а это большой плюс для будущего резюме. Выпускники будут хорошо подготовлены к конкретной работе на месте. "Базальт СПО" — одна из редких российских компаний, понимающих важность работы с системой образования, и я благодарен за возможность присоединиться к партнерской программе и стать участником проекта "Альт Академия"», — сказал руководитель лаборатории Владимир Шальнев, преподаватель высшей квалификационной категории по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», сертифицированный преподаватель по продуктам «Базальт СПО».

На открытии лаборатории Татьяна Губина, к. пед. н., руководитель направления по работе с образовательными организациями «Базальт СПО», прочитала студентам Ногинского колледжа лекцию. Слушатели узнали, как построить единую цифровую образовательную среду на базе ОС «Альт», а также об инструментах и специализированных приложениях для построения современного и эффективного образовательного процесса.

«Предприятия остро нуждаются в квалифицированных системных администраторах, умеющих работать с российскими программными продуктами. Поэтому мы развиваем комплексную академическую программу сотрудничества с образовательными организациями», — сказал Владимир Кашицин, начальник отдела образовательных проектов «Базальт СПО».

ОС «Альт» служат фундаментом для построения надежной цифровой инфраструктуры благодаря собственной системе безопасной разработки. Инфраструктура, на которой создаются операционные системы, находится на территории и под юрисдикцией России. Все программные продукты и их составляющие проходят всестороннее тщательное тестирование с применением современных методов анализа. Компания определяет и реализует стратегию и тактику развития программных продуктов без привязки к зарубежным операционным системам и репозиториям.

Компания развивает систему обучения программистов и системных администраторов в рамках проекта «Альт Академия».

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«Базальт СПО» («Альт Линукс» до 2015 г.а) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. ОС служат платформой для ИТ-инфраструктур любого масштаба и сложности; развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. Наличие собственной независимой инфраструктуры разработки обеспечивает развитие самостоятельных операционных систем, а не клонов (деривативов) зарубежных ОС. Все разработчики «Базальт СПО» являются членами ALT Linux Team — международной команды разработчиков свободного программного обеспечения. «Базальт СПО» ведет масштабный проект «Альт Академия» который объединяет все направления работы компании, связанные с развитием: системы обучения преподавателей, ИТ-специалистов и пользователей работе с ОС «Альт»; вендорской сертификации студентов, ИТ-специалистов и преподавателей по продуктам и решениям «Базальт СПО»; программ сотрудничества с образовательными организациями.