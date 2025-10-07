Получите все материалы CNews по ключевому слову
Курячий Георгий
|Базальт СПО - BaseALT 763 2
|Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 240 1
|Базальт СПО - ALT Linux Team 58 1
|GitHub 940 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 728 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 774 1
|Смирнов Алексей 250 1
|Губина Татьяна 14 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3694 1
|МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 143 2
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1613 1
