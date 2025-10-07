Разделы

Курячий Георгий


УПОМИНАНИЯ


07.10.2025 В МГУ открылась учебно-исследовательская лаборатория «Базальт СПО» 1
12.01.2024 Разработчик ОС «Альт» в МГУ учит программировать и управлять сетями под Linux 2
01.04.2022 Студенты и старшеклассники примут участие в развитии ОС «Альт Образование» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Курячий Георгий и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT 763 2
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 240 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 58 1
GitHub 940 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 426 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12642 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 258 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1444 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 728 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 774 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26789 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 634 2
Repository - Репозиторий 1002 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8031 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31500 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 566 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2270 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6586 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14502 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3922 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1639 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6712 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71430 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55816 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33309 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 951 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 191 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 96 1
Google YouTube - Видеохостинг 2857 1
Linux OS 10704 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 171 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 537 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 1
Смирнов Алексей 250 1
Губина Татьяна 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 154214 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9902 2
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 50 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54247 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31319 1
Образование в России 2501 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4189 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 598 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3694 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 143 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1613 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 20 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 354 1
