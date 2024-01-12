Разработчик ОС «Альт» в МГУ учит программировать и управлять сетями под Linux

Разработчик ОС «Альт» и преподаватель факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ Георгий Курячий проводит спецкурсы «Сетевые протоколы в Linux» и «Разработка программного обеспечения для GNU/Linux». Лекции читаются для студентов МГУ, но послушать их онлайн может любой желающий.

Курс «Сетевые протоколы в Linux» проходит в течение весеннего семестра, ближайший поток начнется в феврале 2024 г., курс по разработке читается в осеннем семестре и стартует в сентябре. Каждый курс рассчитан на один семестр. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Лекции — часть обязательной учебной программы кафедры автоматизации систем вычислительных комплексов (АСВК) МГУ. Присоединиться к ним могут студенты других факультетов и даже вузов. Для этого нужно оформить обучение как спецкурс (внутренний или внешний). Официальным слушателям доступны не только лекции, но и семинарские занятия, выполнение домашних заданий. Лектор объясняет теорию на ярких примерах, знания подкрепляются практическими заданиями.

Просто послушать лекции Георгия Курячего можно бесплатно и без регистрации на YouTube-канале. А онлайн-регистрация на курс «Сетевые протоколы в Linux» открывает доступ к выполнению домашних заданий, которые проверяет робот.

В курсе «Сетевые протоколы в Linux» слушатели узнают: зачем нужен стек сетевых протоколов и какие задачи он решает; как передаются данные в локальной и глобальной сети; какие проблемы возникают при передаче данных и как они решаются; как стек TCP/IP обслуживается в Linux и др.

Выполняя домашние задания, можно научиться:настраивать стек TCP/IP под Linux; использовать Linux-машины для решения задач сети; настраивать маршрутизаторы; настраивать VPN; настраивать FireWall.

Чтобы освоить курс «Сетевые протоколы в Linux», не нужно быть программистом, достаточно иметь общее представление о сетях и базовые навыки работы в командной строке Linux.

Курс «Разработка программного обеспечения для GNU/Linux» посвящен разработке программ на языке C под Linux. Он также предназначен для студентов МГУ и доступен вольным слушателям, но автоматизированной проверки домашних заданий для всех желающих на этом курсе нет.

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Для освоения темы необходимо обладать базовыми навыками программирования, желательно на языке C, уметь на базовом уровне администрировать Linux-систему, работать в командной строке и консольном текстовом редакторе, работать с репозиторием Git.

В курсе освещаются разные аспекты разработки, с акцентом на разработку именно под Linux. Георгий Курячий расскажет, что такое сборочное окружение, как организована система контроля версий, как собирать программный продукт из большого количества исходных файлов и др.

Выполняя домашние задания, студенты создадут небольшие приложения на языке C, научатся отлаживать программы, размещать результаты своей работы в репозитории и решать проблемы, возникающие в процессе.

Георгий Курячий читает еще несколько курсов, посвященных Linux и программированию. Ознакомиться с содержанием курсов можно на странице сообщества UNИX. Там же есть ссылки на видеозаписи уже прочитанных лекций и инструкция по регистрации на курсы, которые будут прочитаны в следующих семестрах.

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«Базальт СПО» («Альт Линукс» до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. В 2023 г. ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии CNews.