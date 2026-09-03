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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200518
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Шигорин Михаил

СОБЫТИЯ


03.09.2026 Разработанный Sitronics Group сервер на процессоре «Эльбрус-16С» успешно прошел тестирование под управлением ОС «Альт Сервер» 1
14.10.2024 20 лет свободного обмена идеями и кодом: юбилейная конференция разработчиков СПО 1
30.06.2022 «Базальт СПО» стал партнером международной олимпиады «Основы сетевых технологий» 1
04.03.2022 Разработчики открытого ПО едва впервые не лишили поддержки процессоры «Эльбрус» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Шигорин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 968 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 1
Apple Inc 13223 1
Intel Corporation 12850 1
AMD - Advanced Micro Devices 4679 1
Toshiba Corporation 2983 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 797 1
Microsoft Corporation - GitHub 1086 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 418 1
Telegram Group 2966 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1111 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 517 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 423 1
Этерсофт - Etersoft 28 1
Bacula Systems 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8940 1
МИК - Московский инновационный кластер 187 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 784 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 821 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8704 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33678 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54308 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22696 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28419 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5851 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26053 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4198 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1663 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26964 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1529 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3208 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15500 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17045 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7265 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36470 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 672 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10057 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7213 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2824 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29795 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2107 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8832 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1852 1
Wiki - Вики - режим Википедии 287 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2862 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2012 1
VLIW - Very long instruction word - «очень длинная машинная команда» - Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами 37 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4680 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 567 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18422 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16429 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2583 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4815 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14821 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1130 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 671 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1049 3
Linux OS 11593 3
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 46 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Master 5 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1039 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 997 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 140 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1697 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 1
Docker - Платформа распределённых приложений 554 1
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 273 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 283 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 109 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 42 1
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 50 1
Fedora Russian 8 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 1
OpenBLAS - библиотека базовых подпрограмм линейной алгебры 1 1
Уймин Антон 6 1
Лапшин Дмитрий 1 1
Баканов Валерий 1 1
Изместьев Кирилл 1 1
Быстров Артем 1 1
Непейвода Николай 1 1
Чернигин Михаил 1 1
Исакевич Даниил 1 1
Фомченков Семен 2 1
Шейн Аркадий 1 1
Мидюков Антон 1 1
Смирнов Алексей 269 1
Губина Татьяна 20 1
Богатырев Станислав 2 1
Курдюков Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167219 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54893 1
Казахстан - Республика 6077 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47801 1
Беларусь - Белоруссия 6322 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3148 1
Германия - Федеративная Республика 13254 1
Украина 7939 1
Россия - Ярославская область - Переславль-Залесский 56 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16184 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34001 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11822 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5768 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10446 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9130 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11722 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8875 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11406 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1097 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 344 1
Phoronix 60 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1507 2
РАН - Российская академия наук 2133 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 95 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 32 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1288 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469579, в очереди разбора - 725121.
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