«Базальт СПО»: в новый учебный год с обновленным проектом «Альт Академия»

К началу учебного года образовательный проект «Альт Академия» компании «Базальт СПО», разработчика российских операционных систем «Альт», был обновлен. Теперь в проект входят три программы — академическая, профессиональная и программа сертификации специалистов и преподавателей. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Академическая программа — главное новшество проекта — направлена на поддержку образовательного процесса в школах, колледжах и вузах. Она включает:

– предоставление учебно-методических материалов для изучения операционных систем. В частности, к новому учебному году специально для образовательных организаций экспертное сообщество преподавателей и специалисты «Базальт СПО» вместе разработали комплект учебно-методических материалов авторизованного учебного курса «Администрирование ОС "Альт"». Он уже передается партнерским колледжам, техникумам и вузам;

– мероприятия, направленные на развитие профессиональных компетенций преподавателей, с привлечением экспертов «Базальт СПО»;

– возможность открытия учебно-исследовательских лабораторий на базе учреждений СПО и вузов с целью реализации совместных практикоориентированных проектов, в том числе направленных на развитие компетенций в области сетевого и системного администрирования у обучающихся на базе ОС «Альт»;

– возможность преподавателям и студентам пройти сертификационные испытания и получить сертификат от «Базальт СПО», подтверждающий высокий уровень компетенций в области системного администрирования ОС «Альт».

Профессиональная программа нацелена на переподготовку и повышение квалификации как преподавателей, так и сотрудников предприятий. Обучение проходит на базе государственных и частных образовательных организаций — авторизованных учебных центров, имеющих лицензию на образовательную деятельность.

Программа сертификации специалистов и преподавателей предназначена для подтверждения профессиональных знаний и навыков, необходимых для работы с продуктами «Базальт СПО» и обучения слушателей.

«Мы активно работаем над развитием педагогического сообщества — учителей и преподавателей, главных носителей знаний, умеющих их донести в нужной форме и правильном формате до целевой аудитории — школьников и студентов, — сказала Татьяна Губина, руководитель направления по работе с образовательными организациями «Базальт СПО». — Наши задачи — передать экспертизу в правильные и умелые руки, способствовать появлению качественного контента, задавать ориентир, чему учить студентов».

Еще одним новшеством проекта стало введение партнерских статусов. Они появились в академической и профессиональной программах.

Если образовательная организация обучает работе в ОС «Альт» на пользовательском уровне — она становится Академическим партнером проекта «Альт Академия». Если школьники и студенты осваивают тонкости настройки и администрирования ОС, то для таких образовательных организаций предусмотрен статус «Партнер в области системного администрирования».

Взаимодействие с партнерами осуществляется через личные кабинеты, в которых размещена вся необходимая и важная информация по сотрудничеству с «Базальт СПО»: программы, сертификаты, учебно-методические материалы, регламенты. Там же можно подать заявку на сертификацию преподавателя, проведение сертификационных испытаний студентов, согласовать обучение студентов по программе авторизованного учебного курса.

В проекте «Альт Академия» участвует более 500 образовательных организаций, обучение прошли свыше 10 тыс. педагогов и более 7 тыс. специалистов из компаний-заказчиков.

За восемь месяцев 2024 г. обучение по программам авторизованных учебных курсов прошли порядка 2800 слушателей.