РАНХиГС и «Мой офис» запустили программу по подготовке государственных служащих к работе на российском ПО

Высшая школа государственного управления РАНХиГС и российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций «Мой офис» приступили к реализации программы повышения квалификации «Основы работы с пакетом офисного программного обеспечения «Мой офис» для государственных гражданских служащих. Обучение первого потока начнется в июне 2023 г.

Слушатели программы узнают, почему органам государственной власти необходимо использовать российские ИТ-решения, получат комплексное представление о нормативно-правовых актах, регулирующих переход на отечественный софт. Государственные служащие приобретут навыки применения офисного ПО «Мой офис» в профессиональной деятельности: узнают, как с помощью современных редакторов документов и почтовой системы оптимизировать выполнение типовых офисных задач, сохранив при этом безопасность и целостность данных.

Программа состоит из 36 ак. часов и включает занятия в форме вебинаров и изучение электронного курса. Слушателям будет предложено выполнить упражнения, которые максимально приближены к реальным рабочим задачам, а также задания на проработку навыков совместного редактирования документов и освоение методов трансформации рутинных операций с помощью современных технологий. По итогам успешного прохождения обучения и выполнения практических заданий курса слушатели получат сертификаты от вендора.

Обучение по программе реализуется на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование.

Алексей Шовкун, «Информационные системы и сервисы»: Наша философия изначально строилась на использовании open source ит в госсекторе

«Сегодня вопросы импортозамещения программного обеспечения в федеральных органах государственной власти – это одно из направлений перехода к современной модели развития экономики России, которое позволяет повысить ее экономическую безопасность. От того, насколько государственные служащие будут готовы к использованию российского софта, зависит эффективность и скорость построения импортонезависимый ИТ-инфраструктуры. Чтобы пользователи были готовы к работе на новом офисном ПО, Академия совместно с ИТ-компанией Мой офис разработали программу повышения квалификации», – отметила Светлана Еварович, директор Центра профессионального развития государственных служащих ВШГУ РАНХиГС.

«Мой офис и РАНХиГС уже имеют совместный опыт создания и проведения программ повышения квалификации – на сегодняшний день мы обучили более тысячи государственных служащих работе с офисным ПО «Мой офис». Мы постоянно улучшаем наши образовательные продукты на основе обратной связи. Новая программа позволит получить полное представление о новых версиях продуктов «Мой офис» и развить навыки работы с редакторами документов и почтой. Эти знания и умения – необходимы базис для укрепления цифровой независимости нашей страны», – отметила Светлана Гиацинтова, генеральный директор АНО «Хаб знаний мой офис».