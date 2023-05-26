«Росатом» приобрел 100 тыс. лицензий ПО «Мой офис»

«Мой офис», российский разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявил о поставке 100 тыс. лицензий «Мой офис Стандартный 2» и «Мой офис Профессиональный 2» для предприятий «Росатома». Таким образом, госкорпорация смогла фактически полностью заменить решения иностранного вендора российскими.

Сотрудничество компании «Мой офис» и «Росатома» началось в 2019 г. с проработки стратегии импортозамещения офисного пакета. В 2020 г. «Мой офис» поставил «Росатому» 20 тыс. лицензий ПО «Мой офис Стандартный», которые были развернуты на 87 предприятиях. После оценки внедрения, легкости миграции и удобства использования отечественных продуктов было принято решение об увеличении объема лицензий ПО «Мой офис». Так, в 2021 г. госкорпорация дополнительно приобрела 15 тыс. настольных лицензий компании. Затем в 2022 г. «Росатом» закупил ещё 65 тыс. лицензий ПО «Мой офис Профессиональный 2» (34 тыс.) и «Мой офис Стандартный 2» (31 тыс.).

Специалисты «Росатом» выбрали решения «Мой офис» за их функциональность, доступную стоимость, гибкие настройки и легкость в использовании. Заказчику требовалось, чтобы продукты входили в единый реестр отечественного ПО и были совместимы с российскими операционными системами группы «Астра».

Другим важным критерием, который повлиял на выбор ПО, стало соответствие продуктов «Моего офиса» действующим в «Росатоме» требованиям информационной безопасности. Решения «Моего офиса» полностью разработаны в России и позволяют организовать работу в собственном облачном пространстве без риска попасть под ограничения регуляторов или сервис-провайдеров. Информационная безопасность заложена на уровне архитектуры продуктов, что дает заказчикам контроль над данными и защиту от утечек информации.

По условиям контрактов, «Мой офис» также оказывает техническое сопровождение проектов внедрения силами собственных специалистов, организует обучение сотрудников «Росатома» по программам центра компетенций «Хаб знаний Мой офис». В настоящий момент учебный курс прошло более 6 тыс. сотрудников госкорпорации.

«В нашей структуре более 300 предприятий, каждое из которых является субъектом КИИ. Это означает, что мы обязаны обеспечивать непрерывную работу всех наших подразделений в любой ситуации, поэтому нам необходимо использовать безопасные, импортонезависимые отечественные ИТ-решения. С помощью коллег из «Мой офис», которые развернули отдельный проектный центр и помогали нашим ИТ-специалистам с внедрением продуктов, нам удалось бесшовно и в сжатые сроки перевести значительную часть предприятий на отечественное ПО, – сказал Евгений Абаккумов, директор по информационным технологиям ГК «Росатом».

«За время сотрудничества с «Росатом» мы добились слаженного взаимодействия наших ИТ-подразделений, которые совместными усилиями оснастили современными офисными решениями тысячи рабочих мест в разных регионах России. Благодаря обратной связи от пользователей, которым по роду деятельности требуется составлять отчеты, работать с большими массивами данных и сводными таблицами, мы смогли значительно расширить функциональность наших редакторов и реализовали более 170 улучшений по требованиям заказчика», – сказал Павел Калякин, генеральный директор компании «Мой офис».

«Мой офис Стандартный 2» – офисный пакет для работы с документами и почтой. Приложения устанавливаются на компьютер пользователя и не требуют подключения к интернету.

«Мой офис Профессиональный 2» – комплекс безопасных приложений и систем для профессиональных коммуникаций и работы с документами в облаке и офлайн на любых устройствах.