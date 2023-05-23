Тверская область переходит на российское ПО «Мойофис»

Организации Тверской области начали переход на отечественное офисное ПО «Мойофис», российского производителя офисного программного обеспечения для работы с документами и коммуникаций. Новый софт будет установлен на 20 тыс. устройств до конца 2023 г, на текущий момент оборудовано более 2000 рабочих мест. Об это CNews сообщили представители «Мойофис».

Тверская область закупила лицензии ПО «Мойофис стандартный», в состав которого входит набор настольных редакторов текстов, таблиц, презентаций, а также почтовый клиент для операционных систем Windows и Linux. Регион сможет бессрочно пользоваться решением «Мойофис» и будет получать обновления в течение трех лет.

Для того, чтобы переход с иностранного решения на российское офисное ПО прошел комфортно, Минцифры Тверской области и центр организации обучения по продуктам «Мойофис» – «Хаб знаний Мойофис» – подготовили обучающий курс для новых пользователей. Материал содержит подробное описание возможностей редакторов документов «Мойофис» и наглядные инструкции по работе с ПО. Курс размещен на специальном образовательном портале области.

«Миграция на российские ИТ-решения и создание импортонезависимой инфраструктуры – стратегическая задача Тверской области. В части офисного ПО мы начали полный переход на продукты «Мойофис», на текущий момент решение развернуто на более чем 2000 рабочих мест. Это надежный софт, который отвечает всем требованиям информационной безопасности России и включен в реестр отечественного ПО», – сказал министр цифрового развития и информационных технологий Тверской области Сергей Снегирев.

«Тверская область – лидер рейтинга руководителей цифровой трансформации по уровню импортонезависимости, и мы рады, что регион выбрал «Мойофис» в качестве замены иностранным решениям. Переговоры с Минцифры области мы вели с сентября 2021 г., что говорит об ответственном и комплексном подходе руководства региона к созданию надежной и безопасной ИТ-инфраструктуры», – отметил генеральный директор «Мойофис» Павел Калякин.

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«Сегодня развитие навыков работы с российским офисным ПО – важная составляющая процесса перехода на новые ИТ-решения. Курс по продукту «Мойофис» поможет организациям Тверской области освоить типовые действия и познакомиться с интерфейсом. Полученные знания позволят не допускать ошибок в работе с ПО и не тратить время на поиск той или иной функции в будущем», – сказала Светлана Гиацинтова, генеральный директор АНО «Хаб знаний Мойофис».

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«Мойофис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мойофис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Мойофис создает продукты с 2013 г. Более 8000 крупнейших организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании. Учебные заведения во всех субъектах России также выбрали продукты «Мойофис». В партнерскую сеть компании входит более 2500 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мойофис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.