«Мойофис» выпустил обновленное и дополненное пособие по цифровой грамотности для школьников

«Мойофис», российский производитель программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, представил обновленное издание пособия по цифровой грамотности «Азбука Мойофис». При подготовке издания были учтены комментарии и пожелания учителей, которые используют «Азбуку Мойофис» в своей педагогической практике.

В новое пособие вошли дополнительные главы об основах информационных процессов и методах защиты информации. Обновленная «Азбука Мойофис» содержит 34 занятия и 5 практических работ. В состав редакционной коллегии вошли специалисты «Лаборатории Касперского», компании-эксперта в области информационной безопасности, которые разработали уроки по основам и принципам цифровой гигиены, а также рассказали о базовых правилах защиты информации в сети.

«В интернете много полезного и интересного контента, но вместе с тем в сети детей могут ожидать и различные неприятности. Только по данным нашего опроса, 30% юных пользователей сталкивались с кибербуллингом или слышали о нем, а 14% — сталкивались с онлайн-мошенничеством, — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления „Лаборатории Касперского“ по детской онлайн-безопасности. — Цифровая грамотность — один из важнейших навыков в XXI веке. Надеемся, что пособие “Азбука Мойофис” станет полезным инструментом, который поможет детям исследовать и познавать цифровой мир безопаснее».

В книге существенно переработана структура занятий: теперь каждую тему можно освоить в игровой форме в течение одного урока. Еще одно важное отличие новой «Азбуки Мойофис» – книге присвоен номер ISBN, и теперь печатную версию пособия можно хранить библиотеках. Электронное издание можно скачать бесплатно на сайте «Мойофис».

Использование «Азбуки Мойофис» в учебном процессе одобрено экспертами сферы образования, в частности – преподавателями Московского городского педагогического университета (МГПУ): Ириной Левченко, доктором педагогических наук, профессором, научным руководителем департамента информатики, управления и технологий и Людмилой Карташовой, доцентом департамента информатики, управления и технологий.

«Учебные материалы "Азбуки Мойофис" помогут школьникам младших классов сформировать и развить необходимые в повседневной жизни ИТ-навыки: от безопасного поиска информации в интернете до построения диаграмм и создания мультимедийного документа. Книга знакомит читателя с видами информации и основными правилами ее защиты, рассказывает о популярных типах файлов и их расширениях, помогает освоить базовые функции текстовых и табличных редакторов документов, которые точно пригодятся современному школьнику при подготовке и презентации учебных проектов», – отметила Ирина Левченко, доктор педагогических наук, профессор, научный руководитель департамента информатики, управления и технологий МГПУ.

Как увеличить инвестиции в ИТ-инсорсинг в полтора раза ИТ в банках

Практикующие учителя российских школ также высоко оценили качество материала, собранного в «Азбуке Мойофис», и перспективу использования пособия на уроках информатики.

«Пособие подготовлено очень грамотно с методической точки зрения и содержания занятий. Находилась в постоянном поиске хороших уроков для начальных классов по компьютерной грамотности, разрабатывала свои занятия. Теперь не надо ничего выдумывать, копаться в сети – всё в одном месте, всё подобрано по темам и информация представлена доступным для детей языком. Это пособие поможет не только детям, но и родителям», – сказала Ирина Лукина, преподаватель МКОУ «Алнерская основная школа».

«Учитель может использовать "Азбуку Мойофис" для подготовки и проведения урока информатики в компьютерном классе, а также передать пособие ученикам для дополнительного изучения дома. Мы постарались максимально адаптировать материал для учеников начальной школы, чтобы ребенку было интересно и легко самостоятельно осваивать основы информатики. Важно, что цифровая версия пособия распространяется бесплатно, получить ее могут как преподаватели, так и родители школьников», – сказала Светлана Гиацинтова, генеральный директор АНО «Хаб знаний Мойофис».