«МойОфис» и Президентская академия укрепляют партнерство для развития цифровой грамотности и импортозамещения в высшем образовании

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и Президентская академия заключили соглашение о взаимодействии с целью расширения сотрудничества. Подписанный сторонами документ закладывает основу для интеграции российского офисного ПО «МойОфис Образование» в образовательные и административные процессы одного из ведущих вузов страны. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

В рамках данного соглашения партнеры намерены создать условия для развития ИКТ-инфраструктуры вуза на отечественных решениях. Для этого «МойОфис» предоставит Президентской академии 10 тыс. лицензий «МойОфис Образование» на безвозмездной основе.

Президентская академия — первое высшее учебное заведение, переходящее на продукт «МойОфис Образование», который с 1 сентября 2025 с. доступен всем государственным вузам. Благодаря этапу тестирования на базе Академии и было принято решение тиражирования опыта поддержки перехода высшей школы на технологичные решения российского производства. Стороны также займутся обновлением образовательных программ — это поможет усилить подготовку специалистов, уверенно владеющих современными цифровыми инструментами. Еще одной важной задачей станет популяризация российского ПО и развитие цифровой грамотности среди студентов и преподавателей.

Для достижения этих целей планируется и проведение совместных мероприятий: конференций, круглых столов, семинаров и вебинаров, направленных на обмен опытом. Кроме того, будет организована производственная практика для студентов Президентской академии на базе продуктов «МойОфис».

Новое соглашение развивает опыт сотрудничества сторон. Так, в 2023 г. Академия и «Хаб Знаний МойОфис» уже реализовали программу повышения квалификации «Основы работы с пакетом офисного программного обеспечения МойОфис», благодаря которой более 1000 государственных служащих приобрели практические навыки работы с отечественным софтом. Опираясь на этот положительный опыт, стороны договорились о расширении взаимодействия в новых направлениях.

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?
«Подписание данного соглашения — важный шаг в укреплении партнерства между Президентской академии и одного из крупнейших лидеров в сфере цифровой трансформации — компании «МойОфис». Уверен, что наши совместные усилия позволят не только успешно реализовать задачи по импортозамещению, но и подготовить высококвалифицированных специалистов, востребованных в современной цифровой экономике», — отметил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

«Наш совместный с Академией образовательный проект для госслужащих доказал востребованность и эффективность. Теперь мы вместе будем готовить новых управленцев — они начнут карьеру уже с уверенным знанием российского софта. Уверен, что наша совместная работа, включая внедрение ПО и разработку образовательных программ, не только повысит эффективность учебного процесса, но и послужит созданию устойчивой экосистемы подготовки кадров для цифровой экономики России», — отметил генеральный директор «МойОфис» Вячеслав Закоржевский.

