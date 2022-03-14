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Органы исполнительной власти Пермского края переходят на российское ПО «МойОфис»

«МойОфис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет о поставке Министерству информационного развития и связи Пермского края (МИРС) более 3000 лицензий «МойОфис стандартный». До конца 2022 г. российское офисное ПО будет установлено в органах исполнительной власти Пермского края и их подведомственных учреждениях, следующим этапом станет переход муниципалитетов (ОМСУ). Об этом CNews сообщили представители компании «МойОфис».

Заказчик выбрал «МойОфис стандартный», так как он полностью соответствуют требованиям организации и условиям технического задания конкурсной документации.

Продукт включен в Реестр отечественного ПО, поддерживает операционные системы, используемые в исполнительных органах государственной власти Пермского края, а также обладает всеми необходимыми функциональными возможностями. Государственные служащие получат современное и безопасное российское офисное ПО с доступом ко всем обновлениям продукта на протяжении трех лет.

Для того, чтобы переход на новое решение стал быстрым и эффективным, в марте для ИТ-инженеров МИРС будет организовано дистанционное обучение. В формате вебинаров специалисты «МойОфис» расскажут об этапах инсталляции «МойОфис стандартный» и возможностях интеграции продукта с другим информационными системами. Также все пользователи нового офисного ПО получат доступ к обучающим материалам центра компетенций «Хаб знаний МойОфис».

Помимо обучения, «МойОфис» готов провести детальный аудит ИТ-инфаструктуры и сформировать поэтапный план перехода органов власти Пермского края на российское ПО.

«Пилотное тестирование офисного отечественного ПО прошло в краевых органах госвласти еще в 2021 г. Новый софт от российского разработчика способен легко встраиваться в нашу ИТ-инфраструктуру, обеспечить высокую степень защиты данных, обладает широкой функциональностью и при этом сохраняет стабильную работу. Переход на данное решение – это большой шаг в сторону цифровизации тысяч рабочих мест в регионе с использованием российского ПО. Более того, это обеспечит независимость ИТ-инфраструктуры Пермского края от международной конъюнктуры» – сказал заместитель председателя Правительства Пермского края Алексей Черников.

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«Возможность интеграции продуктов “МойОфис” с более чем 20 решениями других производителей ПО и наш успешный опыт участия в проектах цифровой трансформации регионов по всей России позволят обеспечить бесшовный и быстрый переход Пермского края на отечественный офисный софт. Вместе с расширенным обучением по работе с продуктом мы предоставляем региону бессрочную техническую поддержку. Кроме того, МИРС доступен полный комплекс консалтинговых услуг от экспертов “МойОфис”. Мы готовы провести подробный аудит хранения документов и на его основе разработать сценарий консолидации данных в частных облачных хранилищах», – отметила Елена Непочатова, коммерческий директор «МойОфис».

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«МойОфис стандартный» – офисный пакет для работы с документами, почтой и управлением календарем. Обеспечивает возможность полного контроля над данными на стороне заказчика. Специальная версия продукта сертифицирована ФСТЭК России и Минобороны России для работы с конфиденциальной информацией и государственной тайной.

«МойОфис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «МойОфис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «МойОфис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 13 языках. Все решения «МойОфис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.

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