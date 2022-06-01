Более 250 школ Астраханской области перейдут на российское офисное ПО «МойОфис»

«МойОфис», российский производитель программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области заключили соглашение о сотрудничестве в рамках деловой программы форума ЦИПР. По условиям соглашения, «МойОфис» бесплатно поставит набор офисных приложений «МойОфис образование» во все 258 школы региона, а другие продукты «МойОфис» – например, «МойОфис частное облако 2», почтовая система «МойОфис почта 2» – образовательные учреждения Астраханской области смогут приобрести по специальным ценам. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

В состав продукта «МойОфис образование» входят настольные редакторы документов, с помощью которых школьники и преподаватели могут создавать и редактировать тексты и таблицы, а также работать с презентациями. Кроме того, пакет содержит бесплатные шрифты XO_Fonts – метрические аналоги распространенных иностранных шрифтов. При использовании XO_Fonts в офисном ПО сохраняется оригинальное форматирование и верстка документов, ранее созданных с использованием популярных зарубежных шрифтов. Набор XO_Fonts можно использовать и в других программах, например, в графических редакторах.

Помимо программного обеспечения, «МойОфис», единственный из российских разработчиков офисного ПО, передаст школам Астраханской области учебное пособие по цифровой грамотности «Азбука МойОфис», разработанное для учеников начальных классов. «Азбука МойОфис» подробно объясняет, как работать с редакторами документов и позволяет обучать детей безопасному обращению с информацией в игровой форме.

Чтобы педагогам было проще адаптироваться к новым продуктам и включить их в учебный план, специалисты «МойОфис» проведут серию обучающих вебинаров, где подробно расскажут о функциях приложений, применении пособия «Азбука МойОфис» и ответят на все вопросы. Расписание вебинаров можно уточнить на сайте центра компетенций «Хаб Знаний МойОфис».

«В соответствии с указом Президента России цифровая трансформация – это национальная цель развития до 2030 года. Соответственно, внедрение в школах российского офисного ПО – часть стратегии по цифровой трансформации региона. Решения “МойОфис” позволят повысить эффективность учебного процесса, сделают уроки более интерактивными и в то же время – обеспечат безопасность данных», – отметил Алексей Набутовский, министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области.

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«Продуктами “МойОфис” оснащены уже более 9000 учебных заведений по всей России. Передавая учебным организациям набор безопасного офисного ПО, мы стремимся создать благоприятные условия для развития у детей востребованных в современном мире навыков работы с информацией и создания электронных документов», – комментирует Елена Непочатова, коммерческий директор «МойОфис».

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«МойОфис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «МойОфис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «МойОфис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 13 языках. «МойОфис» создает высокотехнологичные продукты с 2013 г. Более 300 крупнейших организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании: «Почта России», Росгвардия, РЖД, Управление делами Президента, «Росатом», «Газпром», «Аэрофлот» и др. Учебные заведения во всех субъектах России также выбрали продукты «МойОфис». В партнерскую сеть компании входит более 1500 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «МойОфис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.