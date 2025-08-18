Открыт прием заявок на новый сезон премии «Я знаю: Edtech»: победителей объявят в начале 2026 года

Премией награждают за внедрение новых технологий в образование детей, взрослых, специалистов и за вклад в развитие отрасли Edtech

Медиагруппа «Комсомольская правда» запустила второй сезон премии «Я знаю: Edtech». Ее получают проекты, персоналии и коллективы, которые:

разрабатывают и продвигают образовательные технологии;

улучшают процессы обучения;

делают образование доступнее и качественнее.

Например, вы создали инновационную систему тестирования или методику обучения персонала, ввели новую дисциплину в образовательный процесс в школе или вузе, выпустили нейросетевую модель, которая повышает качество усвоения материала, — каждую из этих наработок можно заявить на премию.

Зачем участвовать

«Я знаю: Edtech» — это возможность продемонстрировать свою экспертизу, познакомиться с опытом коллег и вдохновиться нововведениями в сфере онлайн-образования. Вы получите признание многомиллионной аудитории: сайта KP.RU, газеты и радио «Комсомольская правда». Также сможете найти партнеров для реализации совместных проектов и получить ценную обратную связь от членов экспертного совета.

Партнерами «Я знаю: Edtech» выступают конференция ЦИПР, Skillbox Media, сетевое издание CNews, площадка для организации тендеров на диджитал-услуги Workspace, а также медиа для предпринимателей ИНК и Spark.

Номинации

В сезоне 2025/2026 уже заявлены: Умскул, GetCourse, Skillbox, Нетология, Advance, Учи.Про, SF Education, CDO Global, Ukids, Zerocoder, It Top College, энциклопедия «Альтаирика», «Кеды профессора», Альфа-Банк и многие другие компании. Каждый участник может выбрать до трех номинаций.

Лучшее применение современных технологий в традиционных образовательных учреждениях. Лучшее EdTech-решение для детского образования. Лучшее EdTech-решение в языковом образовании. Лучшее EdTech-решение в сфере дополнительного профессионального образования. Лучшее решение для организации корпоративного обучения сотрудников. Лучшее EdTech-решение в бизнес-образовании. Вклад в развитие образования и отрасли EdTech. Лучший EdTech-стартап.

Заявить свой проект можно на сайте премии. Участниками стали уже более 40 ведущих ИТ-компаний, чьи карточки можно посмотреть на страницах номинаций.

Как подать заявку

Заявки претендентов принимаются до 30 сентября 2025 года. Далее на сайте премии откроется народное голосование среди читателей «КП». Оно продлится до 30 декабря 2025 года.

С 12 января по 13 февраля 2026 пройдет голосование членов экспертной комиссии. В нее входят представители ведущих образовательных организаций страны, популяризаторы науки и лидеры отрасли («Яндекс Практикум», Центральный университет, РУДН, Astralinux, ГК «Солар», YADRO, ИТ Радио «ЭХО лОСЕЙ», АНО «Хаб Знаний МойОфис», ЦИПР, HeadHunter). Далее объявим дату торжественной церемонии награждения победителей — проведём ее не позднее февраля 2026 года.

До 31 августа заявки принимаются бесплатно. Заполните анкету на сайте премии.