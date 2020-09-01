«Хаб знаний Мойофис» запустил программу авторизации учебных центров

«Хаб знаний Мойофис» разработал программу для авторизации учебных центров (УЦ), которая c одной стороны, открывает новые возможности заказчикам и партнерам «Мойофис», а с другой — помогает УЦ увеличить наполняемость классов и нарастить выручку за счет возможности обучения по востребованным направлениям.

Стать авторизованным партнером «Хаба Знаний Мойофис» могут российские юридические лица, обладающие лицензией на образовательную деятельность. Участие в программе позволит учебным центрам ускорить процессы перехода организаций на импортонезависимые решения, а также поспособствует увеличению числа подготовленных IT-специалистов по программам работы с отечественным ПО.

«Мойофис», лидер в области поставки импортонезависимых IT-решений (по данным TAdviser), предлагает учебным заведениям страны присоединиться к федеральной программе цифровой трансформации и совместно поучаствовать в реализации задач Национального проекта «Цифровая Экономика». Правительством РФ определено, что в срок до 2024 года государственные структуры должны полностью перейти на отечественное ПО. Кроме того, установлены и целевые показатели по увеличению занятости в IT-отрасли на 50% и по формированию двухкратного роста спроса на российские программные продукты и сервисы. Такие цели формируют стабильный спрос на подготовку и обучение квалифицированного персонала.

Авторизация учебных центров осуществляется при выполнении двух основных условий — компания-партнер должна обладать необходимой инфраструктурой и иметь в своем штате хотя бы одного сертифицированного тренера. Партнеры проекта бесплатно получают программное обеспечение «Мойофис» в рамках лицензионного договора.

«Мы предлагаем нашим партнерам присоединиться к экосистеме Мойофис и начать подготовку востребованных специалистов навыкам работы с импортонезависимым программным обеспечением. Обучение работе с технологиями Мойофис не только расширяет ассортимент учебных курсов компании-партнера, но и оказывает влияние на реализацию озвученных Правительством РФ инициатив по созданию цифрового суверенитета, цифровой трансформации и переподготовке кадрового резерва», — сказала Светлана Гиацинтова, генеральный директор АНО «Хаб знаний Мойофис».

Партнерская программа «Хаба знаний Мойофис» также позволит УЦ предлагать программы дистанционного образования в условиях пандемии. Слушатели смогут освоить использование технологий «Мойофис» в удаленном режиме, поскольку все обучающие материалы учебных курсов доступны в электронном виде и разрабатываются с учетом возможности быстрого переформатирования программы в формат онлайн. Гибкость в подходах дает учебным центрам уникальные возможности по проведению обучения даже в условиях социального дистанцирования.