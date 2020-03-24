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«Мойофис» запустил центр компетенций «Хаб знаний Мойофис»

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Мойофис» объявил о создании центра компетенций «Хаб Знаний Мойофис» - специализированного центра управления образовательными процессами.

Основной задачей проекта является консолидация знаний и учебных материалов о продуктах «Мойофис», создание единой точки входа для партнеров, заказчиков и учебных заведений с целью увеличения их технологической экспертизы, передача знаний в образовательную среду. Через «Хаб знаний Мойофис» будет осуществляться взаимодействие заказчиков и партнеров с сертифицированными учебными центрами и государственными образовательными учреждениями, а также проходить внутреннее обучение и развитие сотрудников компании.

Хаб займется организацией подготовки специальных образовательных программ по продуктам «Мойофис», которые будут использованы при организации обучения. «Хаб Знаний Мойофис» взаимодействует непосредственно с сертифицированными учебными центрами партнеров, которые предлагают полный комплекс образовательных услуг, в том числе учебные курсы, оценку и развитие навыков, адаптацию новичков, а также евангелизацию и проведение исследований. Стать партнёром может как коммерческий учебный центр, так и и любое академическое заведение, имеющее лицензию на образовательную деятельность.

Для клиентов и потенциальных пользователей «Мойофис» планируется организация проведения тренингов, семинаров и квалификационного тестирования по полученным знаниям с целью подтверждения квалификации учащихся.

«Освоение современных технологий сейчас идет со школьной скамьи, и по мере взросления человек сталкивается с вызовами, требующими все новых компетенций и технологических решений. Запрос на актуальные знания и изучение новых технологий растет. Так, по данным независимых аналитических агентств, объём российского рынка образования в 2019 году составил 310-315 млрд рублей, и почти 10% этого объема дал рынок дистанционного образования. По прогнозам, к 2021 году эти показатели достигнут 340-345 млрд и 53,5 млрд рублей соответственно. Мы видим сформированные тренды и растущие запросы на образование и поэтому создаем некоммерческую структуру, которая облегчит доступ учащихся к нашим технологиям и учебным программам», — сказала Светлана Гиацинтова, директор «Хаба знаний Мойофис».

Для сотрудников «Мойофис» будут предложены специальные программы подготовки, они структурированы по навыкам и специализации персонала. Заинтересованные в получении знаний сотрудники проходят тестирование, которое помогает определить индивидуальные траектории обучения. Им доступны мастер-классы по лучшим практикам использования продуктов «Мойофис», а также полный комплекс внешних курсов, тренингов и семинаров.

В отличие от традиционных корпоративных университетов внутри компаний, «Хаб знаний Мойофис» будет не только организовывать обучение сотрудников, но и содействовать в формировании образовательной среды и экспертного сообщества.

Центр работает в тесной взаимосвязи с государственными учебными заведениями и готовит для использования в программах школ, колледжей и вузов специальные курсы по работе с «Мойофис». Уже ведется работа со школьниками и студентами в части совместных исследовательских проектов, проводятся практики и стажировки. Учащимся предоставляется возможность участия в совместной подготовке дипломных, курсовых работ и научных диссертаций. Задачей этого направления стало формирование кадрового резерва среди лучших участников программ стажировок, победителей хакатонов и инженерных конкурсов.



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