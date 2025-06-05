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Янышев Денис


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 Центр развития электронных образовательных ресурсов МГУ имени М. В. Ломоносова и «Р7» договорились об использовании российского офисного ПО в университете 1
28.11.2024 МГУ открыл свои двери для будущих студентов с помощью «МТС Линк» 1
22.11.2024 «Р-Фон» и «РОСА Мобайл» стали частью инициативы «Решения и сервисы для профессионального сообщества» 1
21.03.2024 МГУ и «Хаб Знаний МойОфис» запустили курсы по работе с отечественным офисным ПО 1
21.06.2023 ВКС в огромной стране оптимизирует ресурсы 1
26.01.2023 МГУ выбрал российский сервис видеоконференций SberJazz для организации дистанционного обучения 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Янышев Денис и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13277 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 393 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 339 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 344 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7628 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4418 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12077 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20860 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6537 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68360 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1876 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26062 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53087 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24746 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2125 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4663 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8390 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2064 1
Речевые технологии - VoiceTech - STT - S2T - Speech-to-text - Транскрибация - Transcript - Стенография - Стенограмма 31 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1246 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6351 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31983 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3192 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7689 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1456 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7516 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15075 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11497 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16255 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7498 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4391 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10608 1
Микрофон - Microphone 2568 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 67 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 318 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 81 1
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 40 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 564 1
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 23 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 84 1
Новые облачные технологии - МойОфис 817 1
Новые облачные технологии - МойОфис Презентация 9 1
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 31 1
Афанасьев Денис 71 2
Карпицкий Олег 73 1
Гиацинтова Светлана 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 149421 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17878 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1003 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1589 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44274 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 884 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30251 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9150 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6010 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6450 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1277 1
Образование в России 2369 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5899 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3707 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1568 4
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 104 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 219 1
Открытое образование 10 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 22 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 596 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364057, в очереди разбора - 752800.
Создано именных указателей - 176222.
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