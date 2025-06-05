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Центр развития электронных образовательных ресурсов МГУ имени М. В. Ломоносова и «Р7» договорились об использовании российского офисного ПО в университете

Центр развития электронных образовательных ресурсов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и «Р7» подписали соглашение о сотрудничестве в области обучения и внедрения отечественного офисного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители «Р7».

Соглашение направлено на развитие взаимодействия между сторонами в рамках реализации государственной политики импортозамещения, а также в поддержку национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Основное внимание будет уделено практическому применению офисного пакета «Р7» в образовательной среде. Оно будет действовать до 31 декабря 2030 г.

Сотрудничество МГУ и «Р7» будет развиваться в нескольких направлениях. Это, например, тестирование решений «Р7» на факультетах и в филиалах университета для оценки их эффективности в учебной и административной деятельности, совместная разработка предложений по внедрению российских программных продуктов, проведение конференций, рабочих встреч, семинаров и круглых столов с участием специалистов обеих сторон для обмена опытом, обсуждения результатов и планирования дальнейших шагов. Предполагается обмен аналитическими и методическими материалами для подготовки докладов и публикаций, связанных с цифровизацией образования.

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«Это партнерство станет важным шагом для расширения практики применения российского ПО и будет способствовать практическому внедрению современных отечественных ИТ-решений в сфере образования. Образование сегодня — фундамент развития страны в будущем, так что это крайне ответственная для нас миссия, и, конечно, нам хочется сделать все для того, чтобы наше ПО успешно применялось в решении практических и научных задач МГУ», — сказал Евгений Шелковников, генеральный директор компании «Р7».

«Президент России, определив национальные цели развития нашей страны на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г, обозначил в качестве ключевого достижение технологического лидерства и цифрового суверенитета, поэтому мы видим свою основную задачу в использовании проверенных цифровых решений и сервисов отечественных производителей, которые могут безболезненно использовать в своей профессиональной деятельности наши преподаватели, сотрудники и студенты. Сюда, естественно, относятся и офисные решения от "Р7"», — сказал Денис Янышев, директор Центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ имени М. В. Ломоносова.

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