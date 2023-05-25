МойОфис увеличил скидки для партнеров

МойОфис, разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, представил обновленную партнерскую программу для реселлеров и интеграторов – с высокой маржинальностью и дополнительными возможностями заработка.



Скидки выросли

Ключевое изменение – увеличение партнерской скидки. Максимальный размер скидки для реселлеров вырос в полтора раза, а для интеграторов – в три раза. Учитывая востребованность МойОфис на рынке и высокий средний чек сделок, эти условия позволят партнерам еще больше заработать на продаже и внедрении продуктов компании.

Другие изменения

Среди других нововведений – возможность для партнеров получить продукты МойОфис для корпоративного пользования бесплатно или приобрести со скидкой (в зависимости от количества лицензий), а также возможность зарабатывать на перепродаже услуг «Хаб Знаний МойОфис» по обучению конечных пользователей и на сервисах по внедрению продуктов МойОфис.

Обновленная система сертификации обеспечит рост компетенций партнеров для развития своего бизнеса и повышения продаж. Теперь для партнеров, относящихся к типу «Реселлер», обязательным условием будет прохождение сертификации «МойОфис Первый шаг», а для получения типа «Интегратор» – прохождение дополнительных курсов «МойОфис Пресейл», «МойОфис Инженер», «МойОфис Эксперт». Отдельная сертификация предназначена для партнёров, авторизованных на продажу Mailion – это «МойОфис Эксперт Mailion».

Максимальный размер скидки для реселлеров вырос в полтора раза, а для интеграторов – в три раза

Коснулись изменения и программы партнерского маркетинга. Теперь совместная с партнерами маркетинговая стратегия рассчитывается на 6-12 месяцев – с целью планирования комплексного продвижения продуктов МойОфис. Все партнеры после согласования c МойОфис могут получить бюджет на совместные маркетинговые активности.

«Как лидер рынка российского офисного ПО, МойОфис ставит перед собой амбициозные цели, в достижении которых нам не обойтись без помощи партнеров. Именно поэтому мы пересмотрели и доработали условия партнерской программы, сделав ее выгоднее. Мы заинтересованы в развитии и высокой маржинальности компаний, которые сотрудничают с нами, мы предоставляем им всю поддержку и необходимые ресурсы, чтобы наши совместные проекты были максимально результативными», – говорит Александр Иванников, коммерческий директор МойОфис.

Чтобы стать партнером МойОфис, необходимо заполнить простую заявку на официальном сайте компании в разделе «Партнеры». После одобрения заявки, партнер получает доступ к личному кабинету с указанием статуса.