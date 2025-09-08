Получите все материалы CNews по ключевому слову
Алсофт Алсофт-Центр
Алсофт-центр – российская ИТ-компания, поставщик ПО и ИТ-оборудования. Является официальным партнером компании МойОфис с партнерским статусом Золотой интегратор.
УПОМИНАНИЯ
|08.09.2025
|«МойОфис» разработал новое решение для «Абсолют Банка» 2
|22.09.2003
|Hummingbird в России: официальное открытие 1
Алсофт и организации, системы, технологии, персоны:
|Белый Ветер 361 1
|Абсолют Банк 240 1
|Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 91 1
|Новые облачные технологии - МойОфис 843 1
|Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 442 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382386, в очереди разбора - 735049.
Создано именных указателей - 182426.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.