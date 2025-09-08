Разделы

Алсофт Алсофт-Центр


Алсофт-центр – российская ИТ-компания, поставщик ПО и ИТ-оборудования. Является официальным партнером компании МойОфис с партнерским статусом Золотой интегратор.

УПОМИНАНИЯ


08.09.2025 «МойОфис» разработал новое решение для «Абсолют Банка» 2
22.09.2003 Hummingbird в России: официальное открытие 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Алсофт и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 1
ЮНИ 68 1
ПАРАД Компьютерные Технологии 2 1
OpenText - Hummingbird 50 1
Комита 25 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1674 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
NVision Group - Энвижн Груп 681 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 195 1
Белый Ветер 361 1
Абсолют Банк 240 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10863 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13159 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14333 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32927 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1829 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70518 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13094 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7977 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31253 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5708 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2344 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 91 1
Новые облачные технологии - МойОфис 843 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 442 1
Закоржевский Вячеслав 48 1
Ханжин Алексей 3 1
Хитькова Юлия 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44927 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1366 1
Канада 4952 1
Россия - РФ - Российская федерация 152814 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14357 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50222 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6123 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14621 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31031 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1715 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 24 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382386, в очереди разбора - 735049.
Создано именных указателей - 182426.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

