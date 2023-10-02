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Российские корпорации тестируют «Мойофис» на площадке DCLogic для перехода с Microsoft Office  

В результате партнерского сотрудничества с разработчиком «Мойофис», на вычислительных ресурсах системного интегратора для крупных компаний, инженеры DCLogic развернули демонстрационные стенды с ключевыми продуктами от «Мойофис». Это упростило возможность тестирования и внедрения на предприятиях России передовых решений в области офисной работы и корпоративного общения. Об этом CNews сообщили представители DCLogic.

«Мойофис» – это российская компания, развивающая офисные решения для работы с документами и коммуникаций. Платформа «Мойофис» становится заменой продуктам Microsoft Office, предоставляя компаниям возможность полного контроля над данными, обеспечения безопасности личной и коммерческой информации, соответствуя требованиям российского законодательства. Именно поэтому специалисты DCLogic начали развивать партнерские отношения по продуктам разработчика еще в 2021 г.

Главным корпоративным продуктом, доступным для тестирования нашим заказчикам, является «Мойофис профессиональный 2». В его состав входят клиентские и серверные приложения: настольные, мобильные и веб-редакторы документов, почтовый сервер и клиенты для него, система совместного редактирования и хранения документов.

На новом сервере DCLogic также можно протестировать корпоративную почту нового поколения Mailion. Это почтовое решение, основанное на современной микросервисной архитектуре. Такая архитектура обеспечивает отказоустойчивость и масштабирование системы для поддержки одновременной работы до 1 млн пользователей. Такие возможности зависят от производительности серверного и сетевого оборудования. Mailion от «Мойофис» решает задачу по обеспечению электронной переписки в крупных организациях.

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Бизнес

Отдельного внимания заслуживает демонстрационный доступ к решению для корпоративного общения – цифровому рабочему пространству Squadus. Этот продукт включает корпоративные чаты, каналы, аудио-видео сообщения и конференции, предоставляя компаниям средство для коммуникации и сотрудничества внутри организации. Он способен заменить зарубежные мессенджеры, которые запрещено использовать в корпоративном контуре на многих предприятиях, а благодаря развитым интеграциям с другими приложениями экосистемы «Мойофис» обеспечивает непрерывность бизнес-процессов и позволяет ускорить работу с документами внутри организации.

Специалистами компании DCLogic уже переведено на «Мойофис» больше 20 тыс. пользователей, проведено обучение 5000 пользователей совместно со специалистами центра «Хаб знаний мойофис», а также обработано свыше 100 заявок на демонстрационный доступ к тестовой площадке продуктов «Мойофис» на сервере компании.

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