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Все школы Республики Калмыкия переходят на российское офисное ПО «МойОфис»

Администрация Республики Калмыкия заключила соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий с «МойОфис», российским производителем офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций. В рамках соглашения все 150 школ региона перейдут на российское ПО.

По условиям соглашения, все образовательные организации Калмыкии получат лицензии «МойОфис Образование» по нулевой стоимости. Это безопасное российское офисное ПО, которое предназначено для образовательных учреждений. С помощью «МойОфис Образование» школьники и преподаватели смогут создавать и редактировать текстовые документы, электронные таблицы и просматривать презентации. Отличительной функцией «МойОфис Образование» является специальная настраиваемая панель, которая позволяет преподавателям проводить интерактивные уроки и улучшает взаимодействие с учениками. Отечественное офисное ПО совместимо со всеми популярными операционными системами.

Вместе с программным обеспечением школы Республики также получат специальное электронное учебное пособие по цифровой грамотности и отечественному офисному ПО «Азбука МойОфис». Пособие разработано центром организации обучения по продуктам МойОфис АНО «Хаб Знаний МойОфис» и одобрено экспертами сферы образования, среди которых доктор педагогических наук, профессор ГАОУ ВО МГПУ Садыкова А.Р. и учитель года России 2013 Сиденко А.Г.

Для того, чтобы сделать переход на отечественное офисное ПО комфортным, специалисты «МойОфис» проведут серию обучающих вебинаров для учителей по использованию «МойОфис Образование». Педагоги смогут детально познакомиться с продуктом и узнают, как можно включить «Азбуку МойОфис» в учебную программу начальной школы.

«Переход общеобразовательных учреждений Республики на продукты «МойОфис» сделает обучение цифровым навыкам еще более доступным, в том числе – для учеников сельских школ», – отметил Алексей Этеев, Министр цифрового развития Республики Калмыкия.

«Более 34 тыс. учащихся школ региона получат доступ к надежным и безопасным отечественным продуктам и смогут развить и закрепить навыки работы в современных офисных редакторах», – сказал Дмитрий Комиссаров, генеральный директор «МойОфис».

Эльяс Касми

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