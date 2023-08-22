«Хаб Знаний МойОфис» получил лицензию на образовательную деятельность

Центр организации обучения по продуктам МойОфис «Хаб Знаний МойОфис» получил бессрочную лицензию на образовательную деятельность: теперь слушатели курсов при успешном окончании обучения получат удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке государственного образца.

Компания будет разрабатывать индивидуальные онлайн- и офлайн-курсы под запросы коммерческих пользователей и самостоятельно обучать их работе с офисным ПО. На данный момент МойОфис — единственный разработчик офисного ПО в России, центр организации обучения которого получил соответствующую государственную лицензию.

«Хаб Знаний МойОфис» продолжает развивать учебную модель через партнерские центры, чтобы курсы по продуктам МойОфис были доступны для большего числа компаний на рынке.

При получении лицензии «Хаб Знаний МойОфис» прошел проверку Роспотребнадзора и Департамента образования и науки города Москвы. Специалисты оценивали качество учебных программ, возможность проведения лекций на территории центра, а также осуществили проверку квалификации преподавателей. Всего в штате компании работает более 20 продюсеров образовательного контента и методистов-преподавателей. Процесс получения лицензии занял два месяца.

Центр организации обучения по продуктам МойОфис «Хаб Знаний МойОфис» получил бессрочную лицензию на образовательную деятельность

«Хаб Знаний МойОфис» был создан три года назад для обучения пользователей работе с ПО МойОфис. До сих пор заказчикам были доступны бесплатные вебинары центра и программы у наших образовательных партнеров, их число сегодня превышает 13. Получение лицензии расширило наши возможности, мы запустили более 10 индивидуальных курсов под запросы ключевых заказчиков МойОфис. Всего за три года наши курсы закончили более 50 000 слушателей по всей стране – среди которых чиновники, студенты и работники крупнейших российских компаний», — прокомментировала Светлана Гиацинтова, директор «Хаб Знаний МойОфис».