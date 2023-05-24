«Мой офис» представил обновленную партнерскую программу

«Мой офис», разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, представил обновленную партнерскую программу для реселлеров и интеграторов – с высокой маржинальностью и дополнительными возможностями заработка.

Ключевое изменение – увеличение партнерской скидки. Максимальный размер скидки для реселлеров вырос в полтора раза, а для интеграторов – в три раза. Учитывая востребованность «Моего офиса» на рынке и высокий средний чек сделок, эти условия позволят партнерам еще больше заработать на продаже и внедрении продуктов компании.

Среди других нововведений – возможность для партнеров получить продукты «Моего офиса» для корпоративного пользования бесплатно или приобрести со скидкой (в зависимости от количества лицензий), а также возможность зарабатывать на перепродаже услуг «Хаба знаний Моего офиса» по обучению конечных пользователей и на сервисах по внедрению продуктов «Моего офиса».

Обновленная система сертификации обеспечит рост компетенций партнеров для развития своего бизнеса и повышения продаж. Теперь для партнеров, относящихся к типу «Реселлер», обязательным условием будет прохождение сертификации «Мой офис первый шаг», а для получения типа «Интегратор» – прохождение дополнительных курсов «Мой офис пресейл», «Мой офис инженер», «Мой офис эксперт». Отдельная сертификация предназначена для партнёров, авторизованных на продажу Mailion – это «Мой офис эксперт Mailion».

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Коснулись изменения и программы партнерского маркетинга. Теперь совместная с партнерами маркетинговая стратегия рассчитывается на 6-12 месяцев – с целью планирования комплексного продвижения продуктов Мой офис. Все партнеры после согласования c «Моим офисом» могут получить бюджет на совместные маркетинговые активности.

Чтобы стать партнером «Моего офиса», необходимо заполнить простую заявку на официальном сайте компании в разделе «Партнеры». После одобрения заявки партнер получает доступ к личному кабинету с указанием статуса.