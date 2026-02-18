Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190759
ИКТ 14714
Организации 11394
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26604
Персоны 82957
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1273
ИАА 746
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 882

Новые облачные технологии МойОфис SDK Комплект средств разработки


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.02.2026 Подтверждена совместимость продуктов «МойОфис SDK» и DocTrix Platform 1
27.08.2024 Крупное обновление «МойОфис 3.1»: улучшения и новые бизнес-функции продуктов 1
21.06.2024 Компания i-Sys Labs выпустила новый релиз своего флагманского продукта - облачной DPA платформы DocTrix Platform 1
29.05.2024 Пользователи облачной платформы DocTrix Platform получили возможность совместно редактировать документы с помощью «МойОфис SDK» 2
08.11.2022 «Мой офис» стал работать в почте Mail.ru 2
08.11.2022 «Почта» и «Облако Mail.ru» перешли на «Мой офис» 1
13.09.2022 «Мой офис» крупно обновился. Веб-редакторы можно встраивать в сторонние системы 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
22.06.2021 У «Моего Офиса» мощное обновление. Добавлены сводные таблицы, формулы и больше 600 новых функций 1
04.12.2020 СЭД «Приоритет», установленная во многих федеральных министерствах, переходит на «Мой офис» 1
03.12.2020 Система документационного управления «Приоритет» интегрирует технологии «Мойофис» 1
07.07.2020 Обновление «Мойофис» ускоряет работу почтовой системы 1
07.07.2020 «Мой офис» крупно обновился: в разы ускорена работа почты, добавлена масса новых функций 1
30.10.2019 НОТ создали доверенную экосистему для совместной работы с документами 1
14.10.2019 В обновленном пакете «Мойофис» появилось 167 новых функций 1
12.09.2018 Обновленный «МойОфис» расширил возможности для интеграции и оптимизация защиты 2

Публикаций - 16, упоминаний - 19

Новые облачные технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Новые облачные технологии (НОТ) 467 7
Системы документооборота 512 3
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 43 2
Microsoft Corporation 25342 2
Softline - Софтлайн 3339 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2608 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 395 2
VK - Mail.ru Group 3538 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4610 2
Docsvision - ДоксВижн 1035 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 553 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 2
Крайон - ранее Crayon Россия 27 1
SAP SE 5466 1
Amazon Inc - Amazon.com 3164 1
Восход ФГБУ НИИ 688 1
Apple Inc 12763 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1190 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 132 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 457 1
1С-Битрикс - Bitrix 631 1
Бином 24 1
Почта России ПАО 2269 3
Лента - Сеть розничной торговли 2293 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13058 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3423 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5062 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3125 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 123 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 225 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3526 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5280 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2204 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1459 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 758 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 745 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7123 10
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1049 10
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9732 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13406 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13337 7
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2173 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73938 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27198 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32022 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10156 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34075 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12312 5
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 254 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2715 4
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1982 4
Оповещение и уведомление - Notification 5401 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23291 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26152 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1261 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16687 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5700 3
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 320 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2879 2
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 400 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6026 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14387 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1094 2
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 473 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4703 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17212 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25732 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57606 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 381 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8955 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8809 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12370 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2888 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 575 1
Новые облачные технологии - МойОфис 911 15
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 27 8
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица - МояТаблица 42 8
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 144 7
Linux OS 11037 7
Microsoft Windows 16446 6
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 877 6
Apple iOS 8329 5
Microsoft Office 4003 5
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 4
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 89 4
Lua - язык программирования 70 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1337 4
Google Android 14832 3
Apple macOS 2287 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 963 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2385 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1789 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 257 3
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 3
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 2
Новые облачные технологии - МойОфис Document API 4 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 993 2
Intel x86 - архитектура процессора 1996 2
VK - Mail.Ru Почта 354 2
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 203 2
Т-Платформы - Таволга терминал 27 2
i-Sys Doctrix Platform 37 2
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 118 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 7 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус ОСРВ - Промышленная операционная система реального времени 18 1
Новые облачные технологии - МойОфис Азбука 13 1
ParaType - PT Astra Sans - шрифт 7 1
ParaType - PT Astra Serif - шрифт 7 1
Новые облачные технологии - МойОфис Презентация 12 1
Новые облачные технологии - МойОфис Шрифты 1 1
Xiaomi GetApps 46 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 112 1
Amazon OpenSearch 35 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 587 1
Фенюшин Евгений 26 3
Щеглов Петр 76 2
Игнатьков Кирилл 11 2
Калякин Павел 77 2
Дербенков Сергей 6 1
Бардина Елена 7 1
Комиссаров Дмитрий 238 1
Россия - РФ - Российская федерация 158624 11
Франция - Французская Республика 8007 3
Испания - Королевство 3775 3
Германия - Федеративная Республика 12969 2
Африка - Африканский регион 3580 2
Италия - Итальянская Республика 4440 2
Португалия - Португальская Республика 941 2
Камерун - Республика 61 2
Конго - Демократическая Республика 100 1
Джибути 18 1
Казахстан - Республика 5851 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1376 1
Беларусь - Белоруссия 6087 1
Россия - ПФО - Самарская область 1487 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2154 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 489 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1636 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 565 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 740 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 458 1
Бурунди - Республика 72 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55128 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10489 5
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1749 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1809 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11456 2
Английский язык 6896 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32008 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6967 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3727 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10544 1
Физика - Physics - область естествознания 2837 1
Ergonomics - Эргономика 1692 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51385 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3707 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3192 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1974 1
Федеральный закон 425-ФЗ - Закон о предустановке российского ПО 33 1
Образование в России 2572 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4266 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7371 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3244 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2569 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26054 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2272 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1344 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1172 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 25 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 532 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 988 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420184, в очереди разбора - 726014.
Создано именных указателей - 190759.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще