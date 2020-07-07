Обновление «Мойофис» ускоряет работу почтовой системы

«Мойофис» объявила о выпуске новой версии 2020.01.R2. Во втором крупном релизе 2020 года улучшена работа почтовой системы, появился «Автономный модуль редактирования» в составе ««Мойофис» SDK» и добавлена поддержка еще четырех иностранных языков. Также были усовершенствованы клиентские, серверные и мобильные приложения «Мойофис».

Наиболее заметные функциональные изменения произошли в средствах для работы с электронной почтой и календарем. Оптимизация серверных компонентов ««Мойофис Почта» привела к 3-кратному увеличению скорости рассылки писем на 500 и более адресатов. Появился отдельный административный веб-интерфейс, который позволяет управлять пользователями и ресурсами.

В почтовой системе стала доступна работа с шаблонами — администраторы могут создавать и самостоятельно настраивать любые шаблоны для взаимодействия с системами компании. Например, с их помощью можно изменять вид автоматического письма, рассылаемого адресатам при возникновении того или иного события, в том числе предусмотреть необходимые поля для дополнительной информации, такие как ссылки на сессии видеоконференцсвязи и вложения.

В новой версии «Мойофис» обновлены дизайн приложения Календарь, а также внешний вид системных уведомлений и автоматических ответов ресурсов. Появилась возможность импорта сторонних календарей, пользователи смогут перенести запланированные встречи из почтовой системы Microsoft Exchange. Изменился и редактор событий — в «Мойофис» появились расширенные настройки повторения событий, возможность указания занятости в определенные промежутки времени, просмотр занятости других участников и рекомендации по планированию встреч.

Комплект средств для разработчиков пополнился «Автономным модулем редактирования» (АМР). Этот компонент позволяет встраивать в стороннее программное обеспечение отдельные (standalone) браузерные версии «Мойофис Текст» и «Мойофис Таблица». Такие приложения не требуют отдельного сервера и содержат полный набор функций редактирования и форматирования, но при этом не имеют функций совместной работы. Новый модуль доступен технологическим партнерам по специальной ISV-лицензии, которая приобретается отдельно.

«Мойофис Document API», другой компонент из состава «Мойофис SDK», также был обновлен. Теперь пользователи могут задействовать функции для работы с отдельными разделами документа и выбирать книжный или альбомный формат страницы.

В текстовом редакторе появилась функция принудительной очистки форматирования текста, которую можно вызвать через кнопку на панели инструментов или с помощью сочетания клавиш [CTRL]+[ПРОБЕЛ]. Эта функция упрощает оформление документов при копировании текста из различных источников. С её помощью пользователь может сбросить настройки форматирования для конкретного абзаца, сохраняя при этом настройки стилей. В табличном редакторе теперь можно вставлять значения без учета стилей форматирования, что особенно важно при переносе данных из одной таблицы в другую. Также пользователям стал доступен выбор шаблона числового формата в ячейках.

В релизе 2020.02.R2 появилась возможность заменять базовый шаблон нового документа. Администраторы корпоративных сетей могут распространять как базовые, так и пользовательские шаблоны с помощью средств централизованного управления компьютерами. С помощью этой функции ускоряется переход на новые шаблоны при смене элементов брендирования (логотипов, фирменных шрифтов), изменении реквизитов или других данных организации. При запуске приложения пользователем, новый документ будет создаваться на основе такого шаблона.

Дизайн почтового клиента «Мойофис Почта» для ПК был обновлён. Также появилась возможность отображения аватаров пользователей. Ранее такая функция была доступна только в облачной версии почтового клиента.