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«Мой офис» крупно обновился. Веб-редакторы можно встраивать в сторонние системы

Отечественная платформа для редактирования электронных документов и совместной работы «Мой офис» получила очередное обновления под номером 2.2. Апдейт содержит более 700 нововведений, которые затрагивают едва ли не каждый из входящих в состав пакета компонентов. Так, корпоративная почта Mailion получила поддержку отказоустойчивого поиска и новых версий российских операционных систем, а фирменный SDK «Моего офиса» теперь включает «Сервер совместного редактирования». С его помощью веб-редакторы с функциональностью совместного редактирования несколькими пользователями можно внедрять в сторонние системы, такие как сервисы ЭДО или электронной почты.

Масштабное обновление

Как стало известно CNews, разработчик российского ПО для офисных сотрудников и совместной работы «Мой офис» подготовил крупное обновление одноименного пакета приложений.

В релизе 2.2, по заявлению разработчиков, представлено свыше 700 улучшений. Изменения затронули значительную часть клиентских и серверных компонентов платформы, в том числе почтовый сервис Mailion, а также десктопные, мобильные и веб-приложения.

Предыдущее обновление отечественного офисного пакета (версия 2.1) вышло в июне 2022 г. В качестве наиболее значимого изменения выпуска разработчики называли включение новой функции автоматического создания версий документов при работе с ними в веб-редакторах.

Главным новшеством релиза 2.0 от апреля 2022 г. стало появление средства для адаптации существующих VBA-макросов и их перевода на язык Lua. Инструмент позволяет упростить миграцию с ПО Microsoft Office на «Мой офис».

Развитие Mailion

Корпоративный почтовый сервис Mailion обзавелся поддержкой новых версий отечественных операционных систем. Среди них, в частности, Astra Linux Special Edition 1.7 базового, усиленного и максимального уровней защищенности («Орел», «Воронеж», «Смоленск»), а также в Astra Linux Common Edition 2.12.43, «Ред ОС 7.3 Муром» (сертифицированная версия) и ОС «Альт 10».

Другое важное изменение – отказоустойчивый поиск, реализованный в Mailion благодаря репликации индексов. Это значит, что пользователи почтовой системы смогут найти нужные им письма даже в случае отказа части серверов, на которых та развернута.

«Отказоустойчивость индексов поиска реализована за счет избыточности данных, которые помещаются в хранилище, – пояснили CNews в "Моем офисе". – В случае возникновения нештатной ситуации, например, при отказе серверного оборудования, на котором расположена часть индекса, пользователи по-прежнему смогут найти нужные им документы в почте. Индексация новых писем также будет работать в штатном режиме. После восстановления работы вышедшего из строя сервера, система автоматически синхронизирует изменения на всех узлах».

Еще одно полезное, хоть, вероятно, и не бросающееся пользователю в глаза новшество – возможность просматривать, скачивать, пересылать, отправлять на печать и сохранять в формате PDF вложения в формате EML, которые сами из себя представляют отдельное письмо.

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Возможность просмотра EML-вложений в Mailion

«Благодаря этой корпоративной функции пользователь может дополнить одно электронное письмо другим – например, когда требуется подкрепить переписку информацией из другой цепочки писем», – отмечают в «Моем офисе».

Mailion был анонсирован «Моим офисом» в ноябре 2021 г. В июне 2022 г., после расширенного внутреннего и внешнего тестирования, состоялся первый публичный релиз решения. Входящий в его состав почтовый сервер, по заявлению разработчиков, способен выдержать нагрузку на уровне 1 млн одновременно работающих пользователей.

Изменения в продукте «Мой офис Частное облако 2»

Весомая доля изменений, представленных в релизе 2.2, приходится на продукт «Мой офис Частное облако 2», рассказали CNews в компании. Расширение функциональных возможностей в том числе коснулось веб-редакторов и инструментов администратора.

Так, в текстовом редакторе появилась функция защиты содержимого от изменений. С обновлением платформы до версии 2.2 пользователь имеет возможность запретить вносить правки в отдельные фрагменты документа, будь то текст, таблица, картинка или иной элемент.

myoffice_protected.png

Защита фрагментов от изменений в веб-редакторе

Табличный и текстовый редакторы теперь умеют создавать, править и удалять перекрестные ссылки на различные элементы документа, благодаря чему упрощается и ускоряется навигация по документу.

myoffice_crossreferences.png

Редактирование перекрестных ссылок для быстрого перемещения в документах

Наконец, в числе новшеств, которые по достоинству оценят системные администраторы, появившаяся в возможность передачи данных о событиях в «Частном облаке 2» во внешние системы мониторинга и анализа событий безопасности класса SIEM (Security information and event management). Сведения накапливаются и направляются в формате CEF.

Быстрое переключение профилей в решении «Мой офис Почта 2»

С выходом обновления 2.2 платформы «Мой офис» пользователи продукта «Мой офис Почта 2» имеют возможность переключаться между несколькими профилями без выхода из своей учетной записи. Смена профиля, в частности, влияет на то, какая подпись пользователя отображается в письме при его создании.

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Как отмечают в «Моем офисе», это может оказаться полезным, к примеру, если пользователю приходится отвечать на сообщения на разных языках или просто с различными подписями.

Настольные редакторы

В новые версии настольных редакторов «Мой офис Текст» и «Мой офис Таблица», входящих в состав продуктов «Мой офис Стандартный» и «Мой офис Профессиональный», внесены небольшие изменения, которые нацелены на повышение продуктивности и комфорта работы.

Например, перейти в режим редактирования колонтитулов теперь можно не только по двойному щелчку по области в шапке или подвале страницы, но и выбрав соответствующую команду в меню «Вставка». При установке настольных редакторов из состава пакета «Мой офис» версии 2.2 в контекстное меню Windows автоматически добавляются ярлыки для создания пустых текстовых и табличных документов.

myoffice_pageheader.png

Вход в режим редактирования колонтитулов через меню

Кроме того, в настольных редакторах для операционных систем семейства Linux была улучшена сортировка файлов в диалогах открытия и сохранения документов в соответствии с правилами, принятыми в ОС Microsoft Windows. Изменение позволит сделать процесс миграции с Windows на Linux для пользователей офисного ПО менее болезненным.

linux_special_characters_sorting.png

Сортировка по имени файла в стиле Windows в диалоговых окнах Astra Linux

«Речь идет об унификации правил сортировки файлов в диалогах открытия и сохранения документов, – рассказал CNews Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу компании «Мой офис». – Это важно для тех пользователей, которые предпочитают хранить на своих компьютерах файлы и папки в упорядоченном виде и добавляют в их названия различные специальные символы, например, скобки или подчеркивания. Файлы и папки с такими символами в окружении ОС Windows будут отображаться выше остальных. Поскольку большая часть офисных сотрудников привыкла работать с ОС Windows, то при переезде на ОС Linux они начинают испытывать дискомфорт из-за других правил сортировки в этой операционной системе. С выходом релиза 2.2 в диалоговых окнах открытия и сохранения документов пользовательские файлы отображаются привычным образом – точно также, как и в ОС Windows».

Комплект средств разработки

Начиная с релиза 2.2, в поставку «Мой офис Комплект средств разработки (SDK)» входит компонент «Сервер совместного редактирования» (ССР). Это серверное решение, которое исполняется на стороне информационной системы и предназначено для интеграции редакторов «Мой офис» в прикладные ИТ-системы, в том числе и сторонних разработчиков. Редакторы можно встроить, к примеру, в систему электронного документооборота или электронную почту.

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«ССР обеспечивает не только возможность редактирования документов, но и поддерживает возможность подключения нескольких пользователей к одному документу внутри информационной системы. ССР взаимодействует с существующими информационными системами организации по протоколу WOPI», – пояснил Петр Щеглов в разговоре с CNews.

Пользователям продукта «Мой офис Комплект средств разработки (SDK)» также доступен другой компонент – «Автономный модуль редактирования» (АМР), который исполняется непосредственно в браузере на компьютере пользователя и не обладает функциональностью для совместной работы с документами. Пример решения на базе АМР – бесплатные веб-редакторы документов на корпоративном сайте «Мой офис», запущенные в апреле 2021 г.

ССР и АМР доступны при условии приобретения лицензий «Мой офис Комплект средств разработки (SDK)». Их интеграция в информационные системы и стороннее ПО выполняется владельцем лицензии, «Мой офис» комплектует продукт необходимой документацией для выполнения этой задачи, заявили в «Моем офисе» на вопросы CNews об особенностях интеграции компонента со сторонними системами и возможных ограничениях на его использование.

Дмитрий Степанов

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