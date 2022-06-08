«Мой офис» выпустил «созданную с нуля» корпоративную почту на миллион ящиков

Релиз Mailion

Как стало известно CNews, разработчик российского ПО для офисных сотрудников и совместной работы «Мой офис» подготовил к первому публичному релизу свой новейший продукт – корпоративную почту Mailion.

С момента анонса Mailion, который состоялся в ноябре 2021 г., решение проходило расширенное внутреннее и внешнее тестирование, в том числе в рамках пилотных проектов на инфраструктуре потенциальных клиентов, рассказали CNews представители компании. По его итогам в программный продукт было добавлено несколько новых функций для пользователей и администраторов, улучшена его совместимость с другими почтовыми системами.

Кроме того, в июне 2022 г. компания полностью выполнила требования грантового соглашения с Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ), которым были определены этапы разработки Mailion. Это позволило присвоить продукту номер версии 1.0, поясняют в «Моем офисе».

Совокупный размер инвестиции в проект разработки Mailion по итогам 2021 г. достиг 429 млн руб. Причем 298,6 млн руб. были получены «Моим офисом» от РФРИТ в качестве гранта.

Что такое Mailion

Почтовое решение Mailion, как утверждают разработчики, создано «с нуля» и нацелено на крупные коммерческие организации с количеством сотрудников свыше 30 тыс. человек.

Mailion, во-первых, включает почтовый сервер, который, по заявлению представителей «Моего офиса», способен выдержать нагрузку на уровне 1 млн одновременно работающих пользователей. Помимо этого, решение предлагает средства управления контактами, календарного планирования и просмотра документов, а также сервис поиска на основе технологий искусственного интеллекта, который способен учитывать смысловой контекст запроса.

Продукт разработан с использованием подхода Cloud-Native (предполагает использование преимуществ облачной модели), основан на микросервисной архитектуре и предназначен для развертывания в инфраструктуре заказчика или его доверенного партнера.

Серверная часть продукта, согласно документации, опубликованной на официальном сайте Mailion, может быть установлена на оборудовании с ОС семейства Linux, таких как Centos 7.5, «Альт» (на базе «девятой платформы»), Astra Linux Common Edition 2.12.x.

Клиентская часть работает в популярных браузерах (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, «Спутник». Предусмотрены самостоятельные приложения-клиенты для операционных систем Windows 10, macOS, Ubuntu, Fedora, Debian, а также надстройка для почтового клиента Microsoft Outlook.

Приятные мелочи для пользователей

Среди изменений в Mailion, ориентированных на простых пользователей системы, разработчики выделяют появление функции отложенной отправки письма. С ее помощью стало возможно указать точные дату и время отправки заранее подготовленного сообщения и настроить параметры уведомлений о его доставке и прочтении адресатом.

Настройка отложенной отправки сообщения

Кроме того, в настройки автоответа на письма добавлена опция автоматического отклонения одиночных приглашений на встречи. Она может оказаться полезной в случае пребывания сотрудника в командировке или отпуске – организатору сразу будет понятно, что конкретный человек сейчас недоступен и не сможет принять участие в мероприятии.

Функция автоотклонения приглашения на встречу в действии

«В календарной системе стало возможным передавать права управления событием другому пользователю, например, ассистенту или коллеге, – рассказывают представители "Моего офиса". – С помощью такого делегирования уполномоченные сотрудники организации смогут вносить изменения в уже созданные встречи – приглашать других участников или добавлять необходимые ресурсы».

В помощь администратору

Администраторы системы Mailion с выходом версии 1.0 получили возможность импортировать списки пользователей из текстовых файлов форматов JSON и CSV вместо добавления каждой учетной записи вручную. Учитывая тот факт, что Mailion позиционируется как продукт для компаний с численностью персонала в десятки или даже сотни тысяч человек, важность данного нововведения сложно переоценить, особенно для специалистов, выполняющих первичную настройку системы.

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Наконец, как рассказали CNews в «Моем офисе», теперь администратор Mailion может настроить автоматическую авторизацию и аутентификацию пользователей, зарегистрированных в каталоге Active Directory (служба каталогов Microsoft для Windows Server), в веб-клиенте Mailion по протоколу Kerberos. При авторизации в операционной системе пользователь сможет также войти и в Mailion.

Улучшенная совместимость

При миграции крупной организации на новую корпоративную почту важно, чтобы внедряемое решение могло взаимодействовать с заменяемым, поскольку переход на новый продукт, как правило, не осуществляется одномоментно. Часть пользователей в процессе вынуждена оставаться на старом, ожидая своей очереди, при этом сохраняя необходимость обмениваться информацией с коллегами, уже «пересаженными» на новинку.

В этой связи в Mailion 1.0 предусмотрена синхронизация приглашений на события, которые создаются в системе и хранятся на почтовых серверах Microsoft Exchange. «Таким образом, пилотная группа пользователей, которая уже работает на Mailion, может без проблем создавать встречи, добавлять ресурсы и отслеживать занятость тех коллег, которые в рамках организации все еще продолжают использовать старое иностранное почтовое решение», – пояснили CNews в «Моем офисе».