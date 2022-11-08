«Почта» и «Облако Mail.ru» перешли на «Мой офис»

Компания VK и «Мой офис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляют об интеграции редакторов «Мой офис» в «Почту Mail.ru» и файловое хранилище «Облако Mail.ru». Технологическое сотрудничество ИТ-компаний делает работу с документами еще быстрее и удобнее.

«Почта» и «Облако Mail.ru» начали использовать серверную версию веб-редакторов «Мой офис», благодаря которой пользователи получили возможность редактировать документы в браузере. Правки, внесенные в другом офисном ПО, также отображаются при открытии документа в «Облаке Mail.ru». Также, пользователям непосредственно из интерфейса «Почты» и «Облака Mail.ru» стала доступна возможность установки бесплатного офисного ПО «Мой офис стандартный. Домашняя версия» для работы с документами на своем ПК в офлайн-режиме. Продукт совместим с популярными ОС и поддерживает все основные форматы документов. Решение не содержит рекламу и не требует регистрации.

«Мы делаем все, чтобы пользователям было удобнее работать и обмениваться файлами: около 35% всех просматриваемых пользователями вложений в едином хранилище “Почты” и “Облака” — это документы. Поэтому партнерство с “Мой oфис” особенно значимо для облачного хранилища — мы постоянно развиваем инструменты работы с файлами и планируем внедрять российские технологии в сервисах Mail.ru. В ближайшее время технологии “Мой oфис” станут доступны в мобильных версиях и приложении “Облака”», — сказал руководитель проекта «Облако Mail.ru» Кирилл Игнатьков.

«“Мой oфис” и VK планомерно расширяют сотрудничество – использование в сервисах “Почты” и “Облака Mail.ru” отечественного офисного программного обеспечения стало логичным развитием технологического партнерства. Продукты “Мой oфис” справляются с высокими нагрузками – в то время как пользователи “Облака Mail.ru” просматривают и редактируют миллионы текстовых и табличных файлов в месяц. Мы готовы и дальше слаженно и эффективно работать с VK, быть надежным партнером компании вне зависимости от внешних условий», – отметил генеральный директор «Мой офис» Павел Калякин.

Перевод сервисов VK на технологии «Мой офис» начался в марте 2022 г. Тогда в «Почту» и «Облако Mail.ru» был внедрен «автономный модуль редактирования» (АМР), который позволял пользователям открывать и просматривать файлы, без возможности вносить правки в документ.

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АМР и серверная версия веб-редакторов являются частью SDK «Мой офис», используемого отечественными разработчиками прикладных систем. В «МойОфис SDK» также входят: комплект библиотек для автоматизации создания и редактирования документов и инструменты разработки надстроек на языке Lua, которые позволяют автоматизировать типовые операции и расширить возможности настольных редакторов «Мой офис».

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Сервисы Mail.ru — это инструменты хранения данных и взаимодействия с внешним миром по персональными и профессиональным делам. Mail.ru облегчает коммуникации и работу с информацией при помощи «умной» обработки, автоматизирует и решает повседневные задачи. Благодаря этому пользователь стремится аккумулировать в наших сервисах все свои данные, а гарантированная безопасность и приватность становятся неотъемлемыми условиями работы.