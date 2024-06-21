Компания i-Sys Labs выпустила новый релиз своего флагманского продукта - облачной DPA платформы DocTrix Platform

В выпущенном релизе улучшены возможности ведения профиля пользователя, сделаны очередные улучшения редактора форм, обеспечена интеграция с «МойОфис» для совместной работы с документами и еще более 30 улучшений платформы. Об этом CNews сообщили представители i-Sys Labs.

В обновленной версии появилась возможность расширения карточки пользователя собственными атрибутами, что позволяет хранить, синхронизировать с внешней системой и использовать более полную информацию о сотрудниках в рамках бизнес-процессов и при отображении организационной структуры. В рабочих процессах появился «кубик» для работы с созданными атрибутами, которые также можно получить через API.

В редакторе форм появилась возможность применять собственные стили к различным элементам. Это позволяет сделать формы более кастомизируемыми и адаптируемыми под требования Заказчиков. Дополнительные элементы настройки форм, такие как «сетка» и поддержка копирования и вставки элементов упрощает настройку форму и снижает трудозатраты конфигурирования форм более чем на 20%.

Ключевым новшеством обновленной платформы стала интеграция с «МойОфис Комплект Средств Разработки (SDK)». Изначально в DocTrix Platform была реализована возможность совместного просмотра и редактирования документов на базе OpenSource технологий, но у ряда пользователей появилась потребность в проверенном российском продукте для совместной работы. Решением этой задачи стала интеграция платформы с модулем «Редактирование файлов» от МойОфис. Теперь у заказчиков есть выбор – какой инструмент использовать в работе.

Благодаря интегрированному функционалу, корпоративные пользователи получают возможность совместной работы с документами, которые хранятся и обрабатываются в DocTrix Platform. Пользователи смогут редактировать документы внутри платформы в режиме единого окна с помощью модуля «Редактирование файлов» без необходимости скачивать их версии и загружать обратно после внесения изменений.

Важным технологическим обновлением в новом релизе стал переход от ElasticSearch, использование которого стало ограничено лицензионной политикой вендора, на OpenSearch. Данный переход позволит без каких-либо лицензионных и технологических ограничений развивать функционал поиска в платформе.

Ориентируясь на обратную связь от пользователей, разработчики также внесли в DocTrix Platform ряд доработок, направленных на улучшение функциональности, например, улучшены возможности настройки формирования отчетов и выгрузки данных в Excel, улучшены настройки уведомлений пользователей, обеспечивающие возможность уведомления внешних пользователей, улучшено визуально представления ряда компонентов.