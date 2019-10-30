НОТ создали доверенную экосистему для совместной работы с документами

Российский разработчик решений «МойОфис», компания «Новые облачные технологии» объявила о формировании экосистемы импортонезависимых российских решений для безопасной совместной работы с документами.

В основе экосистемы лежит платформа из 13 коммерческих продуктов «МойОфис», которые предназначены для создания и редактирования текстов, электронных таблиц, презентаций, работы с электронной почтой, календарем и контактами. Они представлены в виде мобильных, десктопных и серверных приложений, и могут применяться в составе корпоративной облачной инфраструктуры с высоким уровнем защищенности.

Решения «МойОфис» работают на четырех типах аппаратных платформ, включая x86, MIPS, ARM и «Эльбрус», и на семи типах операционных систем: Windows, Linux, MacOS X, iOS, Android, «Аврора» (Sailfish OS) и Tizen. Продукты «МойОфис» совместимы и могут использоваться с российскими компьютерами МЦСТ «Эльбрус» и «Т-Платформы» «Таволга 2ВТ1» (с процессором «Байкал-Т1»). Поддерживаются российские операционные системы «Альт» и Astra Linux, а также возможно применение с операционной системой «Эльбрус ОС».

Ключевой особенностью «МойОфис» является возможность обеспечения полного контроля над данными внутри защищенного периметра корпоративной облачной инфраструктуры. Решения «МойОфис» прошли полный комплекс испытаний информационной безопасности основных регуляторов (ФСТЭК, ФСБ, Министерство Обороны РФ), и получили более пяти сертификатов. «МойОфис» может применяться в информационных системах любого класса защищенности, и подходит для работы со сведениями уровня от «конфиденциально» до «совершенно секретно» включительно.

Платформа «МойОфис» содержит комплект средств для разработчиков «МойОфис SDK», который позволяет интегрировать программные продукты в стороннее программное обеспечение. В настоящий момент времени, выполнена интеграция решения «МойОфис» с системами электронного документооборота ЭОС «Дело», «Логика бизнеса», «1С-Битрикс», Docsvision и «Спутник», средством аутентификации и идентификации ЕСИА, продуктами компании «Архивные системы», ERP-платформой SAP, а также сервис-провайдером Merlion Cloud. Планируется к коммерческому релизу интеграция системы бизнес-аналитики IBS «Планета аналитика».

Неотъемлемой частью экосистемы «МойОфис» является образовательное направление. Обучение заказчиков и партнеров возможно на базе сертифицированного учебного центра Softline, который подготавливает абитуриентов по специализированным образовательным программам.

Внедрение, интеграция и техническая поддержка решений МойОфис осуществляется сетью из более чем 1,3 тыс. партнеров: дистрибьюторов, интеграторов, ресселеров и сервисных компаний. Продукты «МойОфис» могут быть развернуты внутри корпоративных облачных систем, и способны работать в изолированном и защищенном периметре организации.

«Крупному корпоративному бизнесу и государственным структурам требуется технологическая совместимость различного ПО и его бесшовная интеграция в информационные системы. Заказчики делают выбор в пользу кроссплатформенных решений для совместной работы с полным контролем над данными. Мы переходим на новый, значимый этап развития продукта и представляем экосистему "МойОфис". Это уникальный технологический стек российского программного обеспечения, который может быть развернут на всех современных программно-аппаратных платформах и операционных системах», — сказал Дмитрий Комиссаров, генеральный директор «Новых облачных технологий».