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Крупное обновление «МойОфис 3.1»: улучшения и новые бизнес-функции продуктов

«МойОфис», российский разработчик офисного ПО, представил большое обновление настольных, мобильных, веб-приложений и комплекта средств разработки. В релизе 3.1 усовершенствованы редакторы документов «МойОфис Стандартный» и решение для хранения и управления файлами «МойОфис Частное Облако». Новые функции также появились в цифровом рабочем пространстве Squadus 1.6 и «МойОфис Комплект средств разработки (SDK)».

Новый раздел «Календарь» на боковой панели вкладок в Squadus позволяет посмотреть всю информацию о событиях из календаря почтовой системы Mailion: время, дату, повторяемость события, ссылку на встречу, организатора события, статусы участников события и т.д. Вы можете быстро перейти из цифрового рабочего пространства в событие в календаре почты, например, чтобы отредактировать мероприятие, если вы его создали.

Теперь пользователь может просмотреть уведомления и упоминания из всех бесед, каналов и обсуждений в новом разделе в виде колокольчика на боковой панели вкладок. Лента активности поможет легко справиться с большими информационными потоками и своевременно расставить приоритеты в коммуникациях.

С релиза 3.1 в табличном редакторе, при первичном создании таблицы с расчетами, пользователь может использовать выпадающие списки для заполнения повторяющихся данных из заранее заготовленных шаблонов. Это позволит минимизировать ошибки в названиях и последующих расчетах.

Если пользователю необходимо визуализировать данные, он сможет сделать это с помощью умной таблицы. Она поддерживает стили умных таблиц из других редакторов, что позволяет менять стили для удобства восприятия информации.

Для более детального анализа пользователь может создать на основе умной таблицы сводную, которая будет актуализировать данные при их изменении или увеличении размера умной таблицы.

Также в сводной таблице можно видеть промежуточные итоги и работать со сгруппированными данными по конкретным значениям. Для удобства можно переименовать столбцы через правую панель и изменить макет сводной таблицы.

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Теперь «МойОфис Частное Облако» можно применять в инсталляциях на 50 тыс. пользователей. Это позволит крупным организациям и холдинговым структурам объединить всех своих сотрудников в единой защищенной среде и обеспечить их надежными инструментами для совместной работы с документами.

Также значительно увеличилась производительность «МойОфис Частное Облако 3» при навигации и просмотре списков объектов в системе. Теперь при навигации по папкам, расположенным в хранилище, содержимое папок загружается в 2 раза быстрее. Отображение доступных папок в панели навигации происходит в 12 раз быстрее.

У разработчиков появился новый инструмент – средство просмотра документов. Он представляет собой АМР, но без возможности редактирования. Просмотрщик позволяет открывать и просматривать текстовый документ, таблицу или презентацию, если при этом вы не хотите, чтобы файл был изменен.

«Мы стремимся реализовать в Squadus все необходимые сервисы для полноценной совместной работы. Так в релизе 1.6 появились лента активности и возможность добавить корпоративный календарь. Помимо этого, в релизе «МойОфис 3.1» мы добавили наиболее востребованные пользователями функции и оптимизировали уже имевшиеся возможности наших продуктов», — сказала Елена Бардина, руководитель отдела продуктового маркетинга «МойОфис».

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