У «Моего Офиса» мощное обновление. Добавлены сводные таблицы, формулы и больше 600 новых функций

В новой версии 2021.02 платформы «Мой Офис» добавлена работа со сводными таблицами, математическими формулами, защита фрагментов от изменений, а также новые настройки совместного доступа и внешнего вида пользовательского интерфейса. Новые функции числом более 600 появились во всех компонентах платформы.

Более 600 обновлений

Компания «Новые облачные технологии» (НОТ) сообщила CNews о выходе масштабного обновления отечественного пакета для совместной работы с документами и коммуникаций «Мой Офис». В версии 2021.02 представлены новые средства для создания и редактирования сводных таблиц, работы с математическими формулами, защиты фрагментов текста от изменений, а также дополнительные настройки параметров совместного доступа и внешнего вида пользовательского интерфейса.

Как пояснили CNews в компании, обновление 2021.02 позволило реализовать новые функции во всех компонентах платформы «Мой Офис» — настольных и веб-редакторах, серверных и клиентских приложениях, интерфейсе администратора, средствах для разработчиков и в автономном модуле редактирования (АМР).

«Обновление 2021.02 значительно расширяет возможности наших программных продуктов. — заявил директор по продуктовому маркетингу «Мой Офис» Пётр Щеглов. — Среди всех функций особо отмечу возможность создавать сводные таблицы и математические выражения. Теперь анализ большого массива данных стал значительно удобнее, а благодаря использованию компонентов системы верстки LaTeX вы можете быть уверены в том, что все формулы в тексте будут представлены максимально корректно».

В дополнение, «Мой Офис» получил расширенные возможности для работы с документами на смартфонах с гибкими экранами, а также новые средства для администрирования компонентов платформы, пояснили CNews в компании.

Работа с таблицами и формулами

В редакторе «Мой Офис Таблица» нового релиза 2021.02 появились средства для работы со сводными таблицами для более удобного анализа больших массивов данных. Теперь для этого формата доступна работа со структурированными данными, где пользователи смогут искать закономерности, применять фильтры к полям, подводить итоги и выводить информацию в нужном виде.

Редактор формул в «Мой Офис Текст»

Опция работы со сводными таблицами поддерживается в редакторе «Мой Офис Таблица» под платформы Windows и Linux. Создать сводную таблицу можно выделением фрагмента данных с использованием команды «Вставка - Сводная таблица». Затем нужно выделить диапазон ячеек с данными и в окне конструктора сводных таблиц настроить необходимое отображение элементов.

редства для вставки и редактирования математических уравнений и формул появились в обновленной версии текстового редактора ««Мой Офис Текст». Для этого применяется профессиональная система верстки LaTeX, позволяющая создавать даже сложные формулы с безупречным отображением математических выражений и в полном соответствии с требованиями к оформлению инженерной документации. По данным The Scientist, синтаксис LaTeX используется для подготовки 97% научных работ по математике, 89% по статистике и теории вероятности, 74% по физике и 48% в области компьютерных наук.

Расширенная защита контента и делегирование прав

Технология для защиты частей текстового документа от изменений, реализованная в обновленной версии платформы для корпоративных пользователей, будет востребована при работе нескольких пользователей с документом – например, при работе с договорами с фиксированной частью и изменяемыми полями для ввода персональных данных.

Функция позволяет защищать фрагмент текста размером от одного символа до нескольких абзацев, а также таблицы или их части, изображения, фигуры и другие элементы внутри документа или в колонтитулах.

Защита фрагмента от изменений

В облачных продуктах «Мой Офис» также реализована функция делегирования управления доступом к документам и папкам. Владелец объекта может определить список лиц с доступом и тем самым повысить эффективность взаимодействия в рамках совместной работы.

Оптимизация работы с документами

В настольном приложении «Мой Офис Таблица» появилась функция автоматического расширения области применения табличного стиля при добавлении ячеек справа и снизу от нее, что особенно удобно при работе с большими структурированными данными и заполнении таблицы новыми значениями. Кроме того, в табличном редакторе появилась возможность указать нестандартный символ разделителей ячеек при импорте форматов CSV, TSV, CSVS и TAB, а также добавлены новые символы валют для финансового формата.

Новые символы валют в «Мой Офис Таблица»

Текстовый редактор «Мой Офис Текст» научился открывать формат HTML и экспортировать в формат RTF. При работе с изображениями пользователи теперь могут указывать его точный размер и положение относительно границ листа. Для работы с многостраничными таблицами добавлена настройка повтора одной или нескольких заглавных строк на последующих страницах.

Размер и позиционирование изображений

В меню настройки параметров страницы появилась возможность установить зеркальные поля, благодаря чему «Мой Офис Текст» автоматически распределит поля с одинаковым отступом от внутреннего поля — места склейки, на четных и нечетных страницах. В релизе 2021.02 также появилась возможность смены вида панели инструментов или полного ее скрытия.

Макросы в новом отладчике

В релизе 2021.02 добавлен программный отладчик для проверки исполнения макроса и поиска ошибок в коде. Он размещен в окне для ввода макросов. После ввода кода новой макрокоманды в редакторе активизируется кнопка «Отладка», после чего можно провести построчную проверку исполнения кода с отображением значения локальных и глобальных переменных.

Программный отладчик для поиска ошибок в коде макроса

Если код выполнить невозможно, в окне редактирования макроса появится описание возникшей ошибки. Для ускорения работы с макрокомандами на боковую панель вынесена вкладка для запуска и редактирования нужных команд из списка макросов.

Технологии «Мой Офис» в стороннем ПО

Релиз 2021.02 представил усовершенствованные технологии межпрограммного взаимодействия. Так, в комплекте средств для разработчиков «Мой Офис SDK» появились методы для работы с шестью новыми функциями в MyOffice Document API, с помощью которых можно выбирать настройки печати документа и свойства границ обтекания, определять точные размеры и устанавливать положение изображения, переходить к определенному месту в документе после выполнения макрокоманды, скрывать и отображать листы, работать с функцией защиты фрагмента текстового документа.

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В автономном модуле редактирования (АМР) появилась возможность отображать, выделять и перемещать фигуры с поворотом. В текстовом редакторе АМР для фигур с поворотом доступен выбор свойств обтекания.

В табличном редакторе АМР появилась возможность работать с фильтрами сводных таблиц на уровне строк, столбцов и всей сводной таблицы. При обновлении таблицы настроенные фильтры сохранятся и приложение уведомит об обновлении данных. В АМР также добавлено уведомление о наличии в документе защищенного от изменений фрагмента при попытке его редактирования.

Разработчики надстроек могут использовать элементы интерфейса «Мой Офис» в своих программах. Помимо этого, появилась возможность указать свой текст на кнопках внизу окна надстройки и использовать готовые шаблоны кнопок.

Планирование встреч и работа с гибкими экранами

В календаре системы «Мой Офис Почта» появилась возможность указывать любое количество недель для повтора события для более гибкой настройки планируемых повторяющихся мероприятий.

Планирование повторяющихся мероприятий

Мобильное приложение «Мой Офис Документы» для Android-устройств дополнилось поддержкой планшетного режима для устройств с гибкими экранами. Теперь при раскрытии дисплея смартфона приложение будет развернуто на всю ширину рабочей области экрана. В контекстное меню также добавлена команда «Выбрать все» для полного выделения содержимого документа.

Мобильное приложение для iOS и iPadOS получило возможность работать с файлами напрямую в хранилище «Яндекс.Диск». Поддерживаются функции открытия, редактирования и сохранения документов в форматах ODT, ODS, DOCX и XLSX. Также усовершенствована сортировка файлов и папок: при использовании цифр в начале названия документов, порядок их отображения в списке будет определяться по возрастанию чисел, а не по первому символу в названии.

Администрирование

В релизе 2021.02 появилась функция отключения раздела корпоративных контактов в адресных книгах пользователей в веб-приложении ««Мой Офис Документы», что может пригодиться при обеспечении дополнительного уровня безопасности на объектах критической информационной инфраструктуры и снизить риски несанкционированного доступа к данным. Интерфейс администратора также был локализован на французский и испанский языки.

В веб-версии «Мой Офис Почта» появилась функция автоматического добавления параметров при создании дополнительных учетных записей пользователей на том же почтовом сервере, что может пригодиться руководителям подразделений при подключении почтовых аккаунтов других сотрудников организации к своей учетной записи.

Предыдущие знаковые обновления платформы «Мой Офис»

В апреле 2021 г. CNews рассказал об открытии бесплатного доступа всем желающим к пробным веб-версиям редакторов текстовых и табличных документов (аналогов Microsoft Word и Excel), который был реализован в обновлении платформы «Мой Офис» до версии 2021.01. Кроме того, обновление улучшило функциональность серверных приложений и добавило новые возможности почтовой системе и мобильным приложениям.

Также в начале апреля 2021 г. представители НОТ сообщили CNews о доступности для пользователей ПК под управлением Windows 10 и macOS возможности бесплатной загрузки и установки набора десктопных приложений для работы с документами семейства «Мой офис».

Как тогда пояснили CNews в НОТ, релиз бесплатной версии офисного пакета для десктопа не был связан напрямую со вступлением в силу 1 апреля 2020 г. закона об обязательной предустановке отечественного ПО на продаваемую в стране технику. По словам представителя компании, настольная версия набора инструментов «Мой офис» для частных лиц вышла бы в любом случае, как это ранее произошло с мобильной версией.

В ноябре 2020 г. CNews рассказал о выпуске релиза 2020.02.R2 платформы «Мой офис», в котором, в частности, среди 122 новых функций появилась поддержка российских криптографических алгоритмов. С этого релиза шифрование содержимого документов и использование электронной подписи стали доступны в настольных, веб и мобильных версиях приложений из состава пакета.

В предыдущей версии платформы, которая вышла в середине сентября 2020 г., одним из важнейших изменений стала серьезная доработка ядра редакторов документов, которая позволила полностью локализовать редакторы на французский язык. Это, как объяснили CNews в компании, было необходимо для развития проектов в странах Африки, где французский язык является основным для большей части населения. Ранее в рамках объявленной в марте 2020 г. экспансии в африканские страны НОТ поставили 1 млн лицензий «Моего офиса» образовательным учреждениям Камеруна.