«Мой офис» ускорился в 8 раз, обзавелся российской криптографией и получил еще более сотни обновлений

Крупное обновление

Как стало известно CNews, компания «Новые облачные технологии» (НОТ) реализовала поддержку российских криптографических алгоритмов в своем флагманском продукте «Мой офис». Шифрование содержимого документов и использование электронной подписи доступны в настольных, веб и мобильных версиях приложений из состава отечественного офисного пакета.

Также в рамках очередного релиза (2020.02.R2) «Мой офис» получил 122 новых функции. В частности, были улучшены почтовые и календарные системы, добавлены новые возможности по работе с фигурами и сводными таблицами, а также расширен состав комплекта средств для разработчиков. Кроме того, существенно возросла производительность входящего в «Мой офис» редактора таблиц – документы в нем, по оценке разработчиков, теперь открываются в восемь раз быстрее.

Предыдущая версия российской платформы для работы с документами и коммуникаций, напомним, вышла в середине сентября 2020 г. Одним из важнейших изменений релиза стала серьезная доработка ядра редакторов документов, которая позволила полностью локализовать редакторы из состава пакета на французский язык. Это, как объяснили CNews в компании, было необходимо для развития проектов в странах Африки, где французский язык является основным для большей части населения.

Ранее в рамках объявленной в марте 2020 г. экспансии в африканские страны НОТ поставили 1 млн лицензий «Моего офиса» образовательным учреждениям Камеруна.

Поддержка российской криптографии

«Мой офис» получил поддержку отечественных сертифицированных средств криптографической защиты информации (СКЗИ) в почтовых приложениях и редакторах документов на всех поддерживаемых платформах – настольных компьютерах, мобильных устройствах и в веб-браузерах.

Для реализации отечественных криптоалгоритмов разработчики «Моего офиса» выбрали линейку продуктов «Криптопро» как наиболее распространенную в России, в том числе в органах государственной власти и крупных коммерческих структурах. Продукты «Криптопро» поддерживают широкий спектр носителей ключевой информации и все операционные системы, на которых работает «Мой офис».

Для использования электронной подписи и шифрования почтовой переписки пользователям «Моего офиса», потребуется дополнительно приобрести клиентские и серверные лицензии криптопровайдера «Криптопро CSP», а также получить сертификаты ключа проверки электронной подписи, пояснили CNews в НОТ. «Мой офис» поддерживает все наиболее распространенные типы ключевых носителей.

Также в продуктах пакета появилась поддержка российских криптографических алгоритмов при использовании протокола TLS (Transport Layer Security, протокол защиты транспортного уровня). Данный протокол обеспечивает защиту информации при ее передаче по публичным сетям. Такая функция позволяет при использовании СКЗИ обеспечить соответствие требованиям российского законодательства в отношении защиты каналов связи.

Шифрование и подпись почтовых сообщений

Для обеспечения подтверждения авторства, целостности и конфиденциальности сообщений электронной почты применяется стандарт S/MIME, в котором была реализована поддержка российских криптоалгоритмов.

Пользователи могут шифровать исходящие письма, а также открывать входящие зашифрованные сообщения. При этом текст и вложения зашифрованного сообщения доступны только на время работы с данным сообщением. Для работы с зашифрованной корреспонденцией понадобятся ключи электронной подписи.

Пользователи могут шифровать исходящие письма с помощью российских криптоалгоритмов, а также открывать входящие зашифрованные сообщения

Почтовая система также обеспечивает проверку наличия и верификацию сертификатов получателей. Так, если хотя бы у одного из адресатов сертификат отсутствует или недействителен, отправка почтового сообщения будет невозможна. Для каждой учетной записи можно указать личный сертификат, при этом адрес электронной почты должен совпадать с адресом в сертификате. Также можно настроить действия по умолчанию, которые обеспечат возможность подписывать и шифровать все новые сообщения электронной почты.

Почтовая система обеспечивает проверку наличия и верификацию сертификатов получателей

В профиле пользователей приложения «Мой офис Контакты» добавлен раздел «Безопасность», где отображается информация о сертификате пользователя.

Обновление почтового клиента

Почтовый клиент для настольных ПК получил востребованную в корпоративном мире функцию отзыва писем. Теперь пользователи могут вернуть отправленное сообщение, причем отправитель может выбрать конкретных получателей, у которых необходимо изъять отправление. Система проверит возможность возврата и в случае, если адресат еще не открыл письмо, оно будет отозвано и удалено из списка входящих писем. При этом автор письма получит автоматическое уведомление о результатах выполнения операции.

Почтовый клиент «Моего офиса» получил востребованную функцию отзыва писем

Управление событиями в календаре также было усовершенствовано. При внесении каких-либо изменений в существующее событие пользователи могут выбирать кто получит уведомление – только новые добавленные участники или все адресаты. Такая возможность появляется при добавлении новых участников, изменении темы или описания события. В случае смены даты или времени события происходит автоматическое уведомление всех участников.

Веб-интерфейс для предоставления доступа к календарям

Обновление улучшает возможности планирования времени в календарной системе. В почте теперь есть веб-интерфейс для предоставления доступа к календарям, который упрощает планирование общекорпоративных событий. Функция предоставляет доступ на чтение или редактирование календаря любому числу пользователей одновременно, что улучшает горизонтальное и вертикальное взаимодействие сотрудников. Например, отдел кадров может открыть общий календарь событий компании для всего коллектива, а руководитель отдельного подразделения или рабочей группы – только для непосредственно вовлеченных сотрудников.

Улучшения редакторов документов

Наиболее существенными улучшениями табличного редактора в «Моем офисе» стали изменения в механизме отображения сводных таблиц. Теперь пользователям доступна возможность работы с фильтрами как на уровне строк или колонок, так и всех данных целиком. При обновлении сводной таблицы выбранные фильтры сохраняются, что упрощает работу нескольких пользователей.

В редакторе таблиц изменился механизм отображения сводных таблиц

Также в редакторах появилась поддержка фигур переменного размера, которые теперь отображаются корректно вне зависимости от ширины текста внутри. Это особенно востребовано в информационных системах, где происходит автоматическая генерация фигур, например, оттисков подписи, ширина которой может варьироваться в зависимости от количества букв в фамилии или должности автора документа, отмечают в НОТ.

Кто пользуется ПО «Мой офис»

«Мой офис» представляет собой программную платформу для совместного редактирования документов и облачного хранения файлов, в которую также входят текстовый редактор, клиент электронной почты, приложение для создания презентаций и фирменное ПО для работы с электронными таблицами. Разработкой платформы с 2013 г. занимается компания «Новые облачные технологии». Приложения адаптированы под Windows, macOS, Linux, мобильные платформы Android, iOS и Tizen и «Аврора».

В октябре 2020 г. CNews сообщил о том, что «Мой офис» появится на ПК в российских федеральных судах общей юрисдикции, Судебном департаменте при Верховном суде и его региональных управлениях, а также в Информационно-аналитическом центре этого департамента.

Также следует упомянуть переход Росрезерва на «Мой офис стандартный», о котором CNews сообщал в августе 2019 г. В роли интегратора выступила компания Digital Design.



Кроме того, отметим проект перевода на «Мой офис» всех филиалов «Почты России», о котором компания сообщила в апреле 2019 г. Переход планируется осуществить в течение трех лет. «Почте» понадобится в общей сложности 30 тыс. лицензионных копий пакета «Мой офис», которые ей поставит «Бином».

В феврале 2018 г. CNews писал о внедрении офисного пакета «Мой офис Стандартный» в центральном административном аппарате информационного агентства ТАСС.

В сентябре 2018 г. возможностью перехода на «Мой офис» заинтересовалась Росгвардия, объявившая тендер на закупку 37 тыс. лицензий отечественного офисного ПО.

Осенью 2016 г. интерес к офисному пакету проявило правительство Москвы; оно инициировало перевод муниципальных служащих на электронную почту «Мой офис».