«Мой офис» крупно обновился ради завоевания Африки

«Мой офис» адаптирован для франкоговорящих

Как стало известно CNews, компания «Новые облачные технологии» (НОТ), выпустила очередное обновление платформы для совместной работы с документами и коммуникаций «Мой офис».

В версии 2020.02 отечественного продукта произошли значительные изменения в механизмах работы с иностранными языками. В частности, произведена глубинная доработка ядра редакторов документов, которая позволила полностью локализовать редакторы из состава пакета на французский язык. Это, как пояснили CNews в НОТ, необходимо для развития проектов в странах Африки, где французский язык является основным для большинства населения.

Теперь пользователи из франкоговорящих стран могут работать в привычном для них окружении и пользоваться национальными форматами даты, времени, символов валют, единиц измерений и названий формул. Применение новых региональных настроек происходит автоматически при смене основного языка операционной системы.

Напомним, что в марте 2020 г. НОТ объявили о начале формирования партнерской сети в Африке. В рамках своей экспансии в африканские страны компания договорилась о поставке 1 млн лицензий «Моего офиса» образовательным учреждениям Камеруна на безвозмездной основе. Этот шаг направлен на повышение узнаваемости бренда в регионе, которое заложено в стратегии развития африканского бизнеса НОТ.

Новые локализации

С выходом обновления 2020.02 в «Моем офисе» появилась возможность одновременной проверки правописания на родном и нескольких иностранных языках. Отныне пользователи могут настроить работу ПО из состава пакета с одним, двумя или тремя словарями. Доступны любые комбинации из русского, английского, французского и испанского словарей.

В «Мой офис» добавлена возможность проверки орфографии на нескольких языках

Также российский офисный пакет был адаптирован к использованию на новых иностранных языках. Мобильное приложение «Мой офис Почта» для Android получило поддержку португальского языка. Настольные и мобильные версии редакторов документов получили возможность работать на армянском и белорусском языках.

Редакторы документов

В релизе 2020.02 улучшена работа с простыми фигурами в настольных приложениях. Добавлено отображение линий и возможность вставки, редактирования, форматирования и удаления текста внутри фигуры. Кроме того, появилась возможность использования фигуры «текстовое поле» – такой объект можно изменять, в том числе, задавать и изменять границы обтекания.

В редакторах документов улучшена работа с фигурами

В табличном редакторе на мобильных платформах Apple – iOS и iPadOS – также появилась возможность работы с фигурами. Их можно перемещать по рабочему листу, выделять, вырезать, копировать, вставлять и удалять. Также теперь отображаются диаграммы и обрезанные изображения в табличных файлах.

В дополнение к ранее реализованной поддержке «родных» форматов Microsoft Office – doc и xls – «Мой офис» предлагает пользователям возможность работы с бинарными файлами в формате biff5. С файлами данного формата работали популярные иностранные редакторы и стороннее ПО в 1995–2003 гг. Добавление поддержки этого формата позволит пользователям работать с исторически накопленным объемом данных и документации, отмечают в НОТ.

В редакторы текста и таблиц для ОС на базе ядра Linux добавлена функция защиты данных паролем. Теперь пользователи могут задавать, проверять и удалять пароли для конкретного документа, как и в Windows.

Linux-версии редакторов из пакета «Мой офис» получили функцию защиты документов паролем

В табличных редакторах появилась возможность задать область печати – пользователь может как отобразить, так и скрыть границы этой области.

В табличном редакторе теперь можно задавать область печати

Также добавлена возможность изменения поворота текста в ячейке на произвольный либо фиксированный угол. Поворот осуществляется с сохранением свойств выравнивания в документе.



Почтовая система

В новом релизе «Моего офиса» существенно улучшены средства планирования рабочего времени и событий в календаре. Теперь при изменении параметров события происходит обязательное уведомление внешних участников, в том числе, пользователей популярных почтовых сервисов.

В новом «Моем офисе» переработан дизайн диалогового окна календаря

Для улучшения работы с общими календарями был изменен дизайн диалогового окна календаря. Появилась возможность отображения имен других пользователей вместо адреса электронной почты. Создателю события становится проще и нагляднее планировать предстоящие мероприятия.

При работе с общими календарями появилась возможность отображения имен вместо адресов электронной почты

При создании новой встречи теперь можно выбрать формат напоминаний – отправить письмо всем участникам или оповестить их посредством всплывающего окна. В настройках учетной записи почты появилась возможность включения уведомлений о новых письмах и событиях.

В мобильном приложении «Мой офис Почта» для платформы Android переработан интерфейс для работы с шаблонами автоматических ответов на события из календаря. Появилась функция просмотра подробных сведений и текущего статуса события, а также возможность ответа на поступившее приглашение.

В релизе 2020.02 появилась возможность управлять персональными задачами в веб-интерфейсе приложения «Мой офис Почта». Теперь пользователи могут создавать свои события, добавлять к ним описания и вложения, а также настраивать напоминания, чтобы не забыть про срок выполнения задачи, прямо из браузера.

Доработки серверной части платформы

Обновление 2020.02, как рассказали CNews в НОТ, улучшает производительность и эффективность системы хранения «Мой офис Частное облако».

Так, разработчики заявляют, что в результате произведенных функциональных доработок серверных компонентов им удалось пятикратно ускорить скорость типовой инсталляции в организациях с числом пользователей до 20 тыс. Пересмотр принципов хранения позволил на 30% сократить расходы на резервирование данных. В 2,5 раза снижены требования к количеству необходимых типовых виртуальных машин для развертывания облака.



Кроме того, были расширены возможности по подключению систем хранения. Появилась возможность работать не только с S3-совместимыми, но и с традиционными сетевыми хранилищами (NAS) и сетями хранения данных (SAN).

Наконец, разработчиками были реализованы дополнительные функции администрирования. Появилась возможность использования универсального REST-API для интеграции с каталогом пользователей.

Предыдущие обновления платформы

Предыдущее, второе по счету в 2020 г., крупное обновление платформы «Мой офис» вышло в начале июля. Среди важных изменений в релизе – существенное ускорение работы почтовой системы, расширенный список поддерживаемых языков интерфейса, новые функции мобильных и настольных приложений, а также дополнительный модуль фирменного SDK.

Первый масштабный релиз платформы в 2020 г. состоялся в конце апреля. В нем были улучшены функции приложений «Мой офис», в том числе значительно усовершенствован SDK. Появились поддержка расширений на скриптовом языке Lua, совместимость с платформой корпоративных коммуникаций Dialog и Amazon S3-совместимыми хранилищами.

В конце 2019 г. CNews сообщил о выпуске релиза 2019.03. Главным новшеством обновленной платформы стала уникальная функция голосовых заметок, добавленная в мобильное приложение «Мой офис Документы». Кроме того, обновление принесло пользователям функцию сравнения документов, поддержку новых иностранных языков, а также переработанные интерфейс и дизайн редакторов и почты.