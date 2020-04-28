В «Мойофис» версии 2020.01 расширена интеграция со сторонним ПО

«Мойофис» объявила о выпуске новой версии 2020.01 — первого комплексного обновления в 2020 году. В релизе улучшены функции приложений «Мойофис», в том числе значительно усовершенствован компонент «Мойофис» SDK, который используется для интеграции с программным обеспечением сторонних производителей и автоматизации бизнес-процессов. Кроме того, появились поддержка расширений на языке Lua, совместимость с платформой корпоративных коммуникаций Dialog, а также с Amazon S3-совместимыми хранилищами.

Расширена функциональность компонента «Мойофис» Document API, который входит в состав «Мойофис» SDK. Он позволяет создавать и редактировать текстовые и табличные документы в стороннем программном обеспечении при помощи технологий «Мойофис». В дополнение к существующим функциям библиотеки «Мойофис» Document API, в релизе 2020.01 были добавлены средства для работы со списками, комментариями, возможность сравнения документов и работы с правками в режиме рецензирования.

Фундаментальным изменением редакторов «Мойофис» стала работа с внешними расширениями. Программные продукты «Мойофис» получили возможность подключения дополнительных модулей на языке Lua, который уже используется в «Мойофис» для создания макросов. В дополнение к автоматизации рутинных действий, плагины расширяют возможности редакторов за счет внешних функций и межпрограммного взаимодействия с информационными системами.

Обновление 2020.01 позволяет использовать корпоративный мессенджер Dialog вместе с «Мойофис частное облако». «Мойофис» и мессенджер Dialog работают с единым каталогом пользователей и групп, что даёт возможность открывать обсуждения в Dialog прямо из облака «Мойофис», а также из редакторов текстов и электронных таблиц.

Релиз 2020.01 позволяет разворачивать «Мойофис частное облако» на системах хранения данных с интерфейсом Amazon S3. Это обеспечивает внедрение продуктов «Мойофис» на существующие у клиентов системы хранения данных, а также расширяет возможности интеграции с множеством решений российских и международных разработчиков.

«По нашей оценке, более 80% заказчиков корпоративных продуктов Enterprise-уровня требуется различное совместимое между собой программное обеспечение с высокой степенью взаимной интеграции. Обновление 2020.01 открывает новые возможности для применения «Мойофис» вместе с решениями сторонних разработчиков. Предлагаемые функции отвечают запросам рынка и упрощают эксплуатацию и модернизацию уже развернутых информационных систем заказчика», — сказал Дмитрий Комиссаров, генеральный директор «Мойофис».

«Интеграция корпоративного мессенджера Dialog и решений «Мойофис» позволит улучшить пользовательский опыт совместной работы с документами в защищенной корпоративной среде. Напрямую из облака «Мойофис» станут доступны основные функции Dialog: отправка ссылок на файлы и папки, уведомления, создание обсуждений и переход к ним. Подобное сотрудничество стало продолжением развития интеграций Dialog с IT-сервисами для совместной работы, усиливая конкурентоспособность отечественных решений на рынке и предлагая корпоративным заказчикам лучшие возможности для коммуникаций и совместной работы», — отметила Марина Настасенко, генеральный директор «Dialog».

Редакторы текстов и электронных таблиц были обновлены на всех платформах, в них усовершенствованы функции для работы с фигурами. Также улучшена функциональность программ «Мойофис» для ПК. В табличном редакторе вместе с обновлением 2020.01 появляется возможность отображения сводных таблиц. Ранее эта функция была доступна только в облачных и мобильных приложениях. Текстовый редактор получил средства для работы с закладками в документах — пользователи могут просматривать существующие и создавать новые, а также перемещаться по ним и удалять их.

В «Мойофис почта» улучшены сценарии работы с событиями и цепочками событий, произведены доработки в области отображения системных сообщений и автоответов. Веб-версия почты получила средства ведения и отображения личных задач со сроками, а также возможность форматирования подписи по шаблону администратора.

Мобильные приложения также получили функциональные изменения, связанные с ускорением быстродействия, с отображением фигур и сводных таблиц в ранее созданных документах.