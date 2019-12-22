«Мой офис» обзавелся важной опцией, которой нет ни в одном редакторе в мире

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Голосовые комментарии в «Моем офисе»

Компания «Новые облачные технологии» (НОТ) выпустила крупное обновление продуктов и платформы «Мой офис», ключевым элементом которого стала функция аудиокомментариев – возможности создавать и работать с голосовыми заметками из мобильного приложения «Мой офис документы».

Теперь пользователи могут надиктовывать комментарии к текстам или таблицам, а не набирать их на клавиатуре, что особенно востребовано в ситуациях, когда работать с документами приходится «на бегу» или в дороге. По заявлению представителей компании-разработчика, «Мой офис» стал первым в мире офисным продуктом, в котором появилась такая функция.

Внутри экосистемы платформы «Мой офис» пользователи смогут записывать, прослушивать, останавливать или удалять аудиокомментарии, увеличивать скорость воспроизведения, а также перемещаться к любому месту звуковой дорожки. При этом аудиокомментарии сохраняются только в фирменном формате «Моего офиса». Файлы этого формата имеют расширение xodt для текстовых документов или xods для табличных документов. При экспорте в другие форматы аудиокомментарии будут исключены. Если открыть xodt-файл в другом офисном пакете, то они отображаться не будут, объясняют в компании.

Также стоит отметить, что аудиокомментарии в «Моем офисе» сохраняются внутри самого документа именно в виде набора аудиоданных, а не текста, который в теории можно было бы получить с помощью технологии преобразования речи в текст (STT, Speech-to-text). Реализовать STT непосредственно на смартфонах пока технически невозможно, пояснили CNews в компании. С целью уменьшения объема файлов, содержащих аудикомментарии, звуковые данные в них сжимаются «стандартными кодеками, доступными во всех ОС», а сами эти данные не передаются третьим лицам или платформам.

Функция сравнения документов

В релизе 2019.03 также появилась возможность сравнения текстовых документов. Теперь пользователь может сопоставить между собой два документа.

В результате такой операции будет создан отдельный файл, в котором в режиме правок будет отображаться разница между двумя сравниваемыми файлами.

Обновление интерфейса и дизайна

Помимо добавления новой функциональности в «Мой офис», также была проделана работа по переработке интерфейса и дизайна редакторов и почты, входящих в офисный пакет.

Эволюция интерфейса текстового процессора из офисного пакета «Мой офис»

При разработке новой версии продукта были учтены результаты многочисленных исследований пользовательского опыта взаимодействия с элементами управления и интерфейса, отмечают в компании. Теперь работать c текстовыми файлами, таблицами, электронной почтой и календарем стало проще и удобнее. Такой подход к созданию «Мой офис» призван нивелировать страхи, которые могут возникать у пользователей при переходе на новый для них продукт.

Новый дизайн редактора таблиц, входящего в состав «Моего офиса»

«Одной из мер по упрощению работы с ПО "Мой офис" стало появление отдельного меню "Быстрые действия", – поясняет Евгений Фенюшин, директор по продуктам "Мой офис". – Оно вызывается нажатием сочетания клавиш Ctrl + / в любом месте документа и приводит к отображению строки для поиска нужной команды по ее названию».

В новой версии «Моего офиса» появилось Быстрое меню, которое вызывается нажатием комбинации клавиш Ctrl + /

По словам Фенюшина, для офисного ПО такой способ вызова операций – новый, он ускоряет пользователям работу с «Моим офисом» без использования мыши, а также помогает быстро находить ту или иную функцию.

Локализация продукта

Отдельная работа была проведена и по поддержке иностранных языков. Добавлена возможность использования переключения интерфейса продуктов платформы «Мой офис» на португальский язык. Кроме того, стала доступна функция проверки орфографии и правописания для текстов на французском и испанском языках.

В настоящий момент пользователям доступен выбор из семи вариантов локализации интерфейса: русский, татарский, башкирский, английский, французский, испанский и португальский.

Расширение языковой поддержки будет и далее производиться в связи с выходом компании на международные рынки, заверили CNews ее представители.

Кто пользуется ПО «Мой офис»

«Мой офис» представляет собой программную платформу для совместного редактирования документов и облачного хранения файлов, в которую также входят текстовый редактор, клиент электронной почты, приложение для создания презентаций и фирменное ПО для работы с электронными таблицами. Разработкой платформы с 2013 г. занимается компания «Новые облачные технологии». Приложения адаптированы под Windows, macOS, Linux, мобильные платформы Android, iOS и Tizen и «Аврора».

Из масштабных внедрений платформы следует упомянуть переход Росрезерва на «Мой офис стандартный», о котором CNews сообщал в августе 2019 г. В роли интегратора выступила компания Digital Design.

Также отметим проект перевода на «Мой офис» всех филиалов «Почты России», о котором компания сообщила в апреле 2019 г. Переход планируется осуществить в течение трех лет. «Почте» понадобится в общей сложности 30 тыс. лицензионных копий пакета «Мой офис», которые ей поставит «Бином».

В феврале 2018 г. CNews писал о внедрении офисного пакета «Мой офис стандартный» в центральном административном аппарате информационного агентства ТАСС.

В сентябре 2018 г. возможностью перехода на «Мой офис» заинтересовалась Росгвардия, объявившая тендер на закупку 37 тыс. лицензий отечественного офисного ПО.

Осенью 2016 г. интерес к офисному пакету проявило правительство Москвы; оно инициировало перевод муниципальных служащих на электронную почту «Мой офис».