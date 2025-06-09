Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176432
ИКТ 13738
Организации 10699
Ведомства 1463
Ассоциации 1001
Технологии 3463
Системы 25717
Персоны 75712
География 2867
Статьи 1524
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2643
Мероприятия 855

xods формат файла


УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 «МойОфис» 3.4 и Squadus 1.9: летние обновления 1
26.02.2024 Идеальное сочетание надежности и защиты: выпущен релиз Ideco UTM 16.4 1
13.01.2022 Вышел бесплатный «Мой офис» для дома под российские Linux 1
17.11.2021 «Мойофис» обновил облачные продукты и реализовал 212 улучшений 1
22.09.2021 «Мой офис» получил гигантское обновление. Появилась поддержка ГОСТов 1
23.12.2019 «Мой офис» обзавелся важной опцией, которой нет ни в одном редакторе в мире 1
11.04.2017 Российского «убийцу» Google Doc раздадут школам и колледжам бесплатно 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

xods и организации, системы, технологии, персоны:

Новые облачные технологии (НОТ) 456 3
Ростелеком 9955 1
Apple Inc 12285 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2097 1
Google LLC 11967 1
Promt - Промт 298 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 542 1
Бином 24 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 315 1
Ideco - Айдеко 85 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 30 1
Почта России ПАО 2164 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 261 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 344 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2591 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4428 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 748 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 698 1
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 243 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9690 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16264 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21897 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68435 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26080 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30652 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2067 3
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 225 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1166 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24904 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14048 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53157 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1619 2
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 454 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11582 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1880 2
Офисные приложения - Табличный редактор - Tabular editor 98 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3569 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6129 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2614 1
Речевые технологии - VoiceTech - STT - S2T - Speech-to-text - Транскрибация - Технология преобразования речи в текст - Transcribe - "расшифровка" (транскрибирование) аудиозаписей - Голосовой набор текста 63 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13005 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5019 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20898 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3131 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5608 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9440 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2604 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11435 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 595 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7040 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1006 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9471 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11911 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 190 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 931 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14112 1
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 166 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24752 1
Новые облачные технологии - МойОфис 820 7
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1239 4
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 839 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2115 3
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 3
Google Android 14295 3
Apple iOS 7980 3
Linux OS 10264 3
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 72 3
Microsoft Windows 15923 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 247 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 129 2
Apple macOS 2118 2
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 120 2
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 2
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 32 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 869 1
Apple Safari - браузер 865 1
Google Play - Google Store - Android Market 3352 1
Apple iPhone 13 150 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 294 1
Apple iPadOS 107 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 332 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 317 1
Red Hat RPM - Package Manager 162 1
Promt One - ранее Translate.Ru, Promt Online - Промт Онлайн 59 1
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 30 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 92 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 66 1
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 24 1
Google Sheets - Google Таблицы 58 1
Google Slides 12 1
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 50 1
Google QuickOffice 53 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 771 1
Новые облачные технологии - МойОфис Презентация 10 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 366 1
Новые облачные технологии - МойОфис Аналитика 5 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4722 1
Щеглов Петр 63 3
Комиссаров Дмитрий 228 1
Смирнов Алексей 243 1
Фенюшин Евгений 26 1
Чеглаков Андрей 57 1
Давидан Александр 16 1
Кирсанов Алексей 24 1
Кривенко Виталий 23 1
Савюк Виктор 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 149539 6
Франция - Французская Республика 7904 2
Европа 24403 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44292 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3028 1
Испания - Королевство 3738 1
Португалия - Португальская Республика 929 1
Азия - Азиатский регион 5620 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11150 2
Английский язык 6750 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 988 1
ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 18 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5120 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30283 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24843 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52759 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2535 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1199 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3520 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1024 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364797, в очереди разбора - 752354.
Создано именных указателей - 176432.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще