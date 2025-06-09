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УПОМИНАНИЯ
xods и организации, системы, технологии, персоны:
|Почта России ПАО 2164 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 748 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 698 1
|Щеглов Петр 63 3
|Комиссаров Дмитрий 228 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Фенюшин Евгений 26 1
|Чеглаков Андрей 57 1
|Давидан Александр 16 1
|Кирсанов Алексей 24 1
|Кривенко Виталий 23 1
|Савюк Виктор 40 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1024 1
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